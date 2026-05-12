Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 13 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 13/5
Ciudad
- Entre calles Avelino Maure, Coronel Rodríguez, Tiburcio Benegas, Juan de Dios Videla, Paso de Los Andes y zonas aledañas. De 15.00 a 19.00 h.
- En las intersecciones de calle Carlos Berdasco con Raúl Alfonsín, Juana Azurduy y adyacencias. En las manzanas “E” y “5” del barrio La Favorita y cercanías. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle 20 de Junio, entre Simón Bolívar y Pablo Neruda. En el barrio San Francisco de Asís. De 9.45 a 13.45 h.
Guaymallén
- En calle Mauricio Grenón, entre Ezequiel Tabanera y proyectada G131. En calles Miralles y San Miguel, hacia el sur de Mauricio Grenón, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Carlos Darwin, Dorrego, Blanco Encalada y Remedios de Escalada de San Martín. Entre calles Darwin, Alem, Amado Nervo, Dorrego y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Jesús Nazareno, hacia el sur de Castro, y áreas adyacentes; Jesús Nazareno. De 10.00 a 13.30 h.
Luján
- Entre calles Alvear, San Martín, Lamadrid, Modesto Lima y zonas aledañas. De 14.45 a 18.45 h.
Maipú
- En calle Proyectada I128, hacia el norte de Los Valencianos, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Pelegrina, entre Zingaretti y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 17.30 h.
- En calle Iriarte, entre Estación Transformadora El Zampal y callejón Scilipotti; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de calle Nueva Furno; Gualtallary. De 10.00 a 13.45 h.
Tunuyán
- En calle La Argentina. En el barrio Raíces del Valle; El Totoral. De 9.20 a 11.20 h.
San Rafael
- Entre calles Las Vírgenes, Jensen, San Francisco y Carmona. En el loteo Nevado Golf Club; Las Paredes. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°175, entre calles San Cayetano y Bargna; Las Malvinas. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Tulio Angrimán, entre Balloffet y El Pino; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.