Así fue la multitudinaria marcha universitaria en Mendoza
La marcha universitaria en Mendoza comenzó a las 16 y partió desde el ingreso del campus de la UNCuyo. La concentración había sido a partir de las 15.
Este martes 12 de mayo se llevó a cabo la marcha universitaria en distintos puntos del país. La comunidad le reclamó al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.
En el caso particular de Mendoza, la concentración comenzó a las 15 en el ingreso del campus universitario de la UNCuyo y recorrió las calles de la Ciudad de Mendoza hasta desembarcar en Plaza Independencia.
La movilización contó con la presencia de autoridades de UNCuyo, políticos y distintos gremios. Al llegar al destino, todos los manifestantes de reunieron en torno a la fuente, donde cantaron el himno nacional. Tras el simbólico momento, llegó el momento de la desconcentración.
El minuto a minuto de la marcha universitaria