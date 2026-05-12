Así fue la multitudinaria marcha universitaria en Mendoza

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Entre las columnas de la comunidad universitaria se encuentra Viviana Ceverino, vicedecana de Filosofía. Según detalló, la cuarta marcha federal universitaria es imprescindible para "defender el imperio de la Ley. En este caso, de la Ley de Financiamiento Universitario. Pero vamos más allá, en la que vamos a defender un sistema democrático en el que el cumplimiento de la Ley es la base de toda legitimidad".

En ese sentido, Ceverino detalló que durante los últimos años la facultad de Filosofía, "al igual que todas las unidades académicas" ha sufrido un recorte presupuestario que ha impactado en la cantidad de becas, en no poder financiar proyectos de investigación y en detener obras que el establecimiento necesita.

Sin embargo, la vicedecana resaltó que el mayor deterioro se dio "en el sueldo de los docentes y no docentes que siguen apostando por la universidad pública, pero muchos de ellos están por debajo del nivel de la pobreza".