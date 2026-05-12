Presenta:

Sociedad

|

marcha universitaria

Así fue la multitudinaria marcha universitaria en Mendoza

La marcha universitaria en Mendoza comenzó a las 16 y partió desde el ingreso del campus de la UNCuyo. La concentración había sido a partir de las 15.

MDZ Sociedad

Tras salir desde ingreso al campus de la UNCuyo, la marcha universitaria llegó a Plaza Independencia.

Tras salir desde ingreso al campus de la UNCuyo, la marcha universitaria llegó a Plaza Independencia.

Maru Mena /MDZ

Este martes 12 de mayo se llevó a cabo la marcha universitaria en distintos puntos del país. La comunidad le reclamó al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

En el caso particular de Mendoza, la concentración comenzó a las 15 en el ingreso del campus universitario de la UNCuyo y recorrió las calles de la Ciudad de Mendoza hasta desembarcar en Plaza Independencia.

La movilización contó con la presencia de autoridades de UNCuyo, políticos y distintos gremios. Al llegar al destino, todos los manifestantes de reunieron en torno a la fuente, donde cantaron el himno nacional. Tras el simbólico momento, llegó el momento de la desconcentración.

El minuto a minuto de la marcha universitaria

Live Blog Post

Casi sobre el cierre de la marcha se registraron incidentes entre la Policía y un sector de interfacultades. Cuando la movilización pasaba por calle Belgrano, se dio un cruce entre los uniformados e integrantes de las filas que se dirigían a Plaza Independencia.

Incidentes en la marcha universitaria en Mendoza

Live Blog Post

Finalmente, la marcha universitaria desembarcó en la Plaza Independencia, donde la comunidad se reunió en la fuente y entonó las estrofas del himno nacional argentino. Luego, se espera que tomen la palabra representantes de distintas agrupaciones gremiales.

Marcha Universitaria Mendoza 12

Live Blog Post

Una de las figuras que dijo presente en la marcha universitaria es Ulpiano Suárez. El intendente capitalino se mostró en línea con lo expresado por Esther Sánchez al afirmar que, pese a la incomodidad del Gobierno nacional, no se trata de una movilización opositora. Para el jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, la marcha es una muestra de las prioridades que tiene la sociedad, que reclama por "una universidad pública de calidad".

Intendente de Ciudad de Mendoza Marcha Universitaria (2)
Ulpiano Suárez dijo presente en la marcha universitaria.

Ulpiano Suárez dijo presente en la marcha universitaria.

Live Blog Post

Entre las columnas de la comunidad universitaria se encuentra Viviana Ceverino, vicedecana de Filosofía. Según detalló, la cuarta marcha federal universitaria es imprescindible para "defender el imperio de la Ley. En este caso, de la Ley de Financiamiento Universitario. Pero vamos más allá, en la que vamos a defender un sistema democrático en el que el cumplimiento de la Ley es la base de toda legitimidad".

En ese sentido, Ceverino detalló que durante los últimos años la facultad de Filosofía, "al igual que todas las unidades académicas" ha sufrido un recorte presupuestario que ha impactado en la cantidad de becas, en no poder financiar proyectos de investigación y en detener obras que el establecimiento necesita.

Sin embargo, la vicedecana resaltó que el mayor deterioro se dio "en el sueldo de los docentes y no docentes que siguen apostando por la universidad pública, pero muchos de ellos están por debajo del nivel de la pobreza".

Live Blog Post

Tras más de dos kilómetros de marcha, a la que se ha ido sumando más gente con el correr de los minutos, las columnas de manifestantes llegaron a los portones del Parque. A partir de ese punto, las columnas siguen camino por calle Emilio Civit, atravesarán Belgrano y continuarán por Sarmiento hasta desembocar en su destino final: la Plaza Independencia.

Marcha Universitaria Mendoza (15)
La marcha universitaria ya llegó a los portones del Parque y se dirige a la Plaza Independencia.

La marcha universitaria ya llegó a los portones del Parque y se dirige a la Plaza Independencia.

Live Blog Post

Quien marcha entre la multitud es la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez. Al abordar los micrófonos de los medios de comunicación, la rectora negó que se tratase de una marcha opositora al Gobierno nacional, y aseguró que "está claro que la sociedad está acompañando la causa de la universidad". En ese sentido, explicó que la movilización busca visibilizar "un tema que hace rato ponemos sobre el tapete para que sea resuelto".

Durante la marcha, Sánchez fue crítica del rechazo del gobierno de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, y resaltó que "es la primera vez en Argentina que una ley es rechazada dos veces, que dos veces el poder judicial ha dicho al Ejecutivo que tiene que ser aplicada y el poder Ejecutivo no la cumple".

Al ser consultada si la aplicación de la norma puede poner en peligro el equilibrio fiscal que pregona el Gobierno, la rectora explicó que "en realidad fue llevada al Congreso con dos de los artículos de la Ley Primaria que tienen que ver con los créditos alimentarios. Esos créditos se refieren a las remuneraciones de los docentes y de los no docentes, y a las becas, que son precisamente los fondos que se necesitan para que se lleven a cabo las funciones académicas y que los estudiantes puedan estudiar".

Esther Sánchez Marcha Universitaria Mendoza (1)
Esther Sánchez negó que sea una marcha opositora al Gobierno.

Esther Sánchez negó que sea una marcha opositora al Gobierno.

Live Blog Post

Después de las 16 horas comenzó la movilización hacia la Plaza Independencia. Cientos de personas recorren las calles de la Ciudad de Mendoza en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario. En el caso de la UNCuyo, exigen también fondos destinados al hospital Universitario. Cabe destacar que en el país sólo cuatro universidades tienen nosocomios: además de la UNCuyo, la UBA, la Universidad de Córdoba y la Universidad de La Rioja son los otros tres establecimientos educativos que tienen hospitales.

Marcha Universitaria Mendoza

Live Blog Post

Pasadas las 15, las inmediaciones de la UNCuyo comenzaron a llenarse de alumnos, docentes que llegaron para marchar hacia la Plaza Independencia. Entre directivos y decanos se encuentran el vicerrector Gabriel Fidel, la rectora Esther Sánchez y María Flavia Filippini, decana de Ciencias Agrarias.

Marcha Universitaria Mendoza 12

Archivado en

Notas Relacionadas