La universidad vuelve a la calle: así será la marcha federal en Mendoza

Este martes 12 de mayo las universidades nacionales volverán a movilizarse en distintos puntos del país en una nueva Marcha Universitaria , una protesta que busca visibilizar la no ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, la pérdida salarial de docentes y no docentes y la preocupación creciente por el funcionamiento del sistema público de educación superior . En Mendoza , la participación de la UNCuyo - que tiene elecciones de autoridades el 9 de junio- será masiva y también de la UTN.

La marcha será encabezada por las cuatro fórmulas para el rectorado, a pedido de la rectora Esther Sánchez. El Consejo Superior irá atrás, luego los profesores y los gremios, estudiantes, etc.

El acto será a las 15 a la entrada de la UNCuyo en la que hablarán estudiantes, en sintonía con la convocatoria en la ciudad de Buenos Aires. No habrá acto final en la plaza Independencia. La marcha comenzará a las 16.

La convocatoria reunirá otra vez a estudiantes, gremios docentes, autoridades universitarias y organizaciones sociales. Aunque el Gobierno nacional sostiene que las universidades siguen funcionando y que parte de los reclamos tienen un fuerte componente político partidario, dentro del sistema universitario aseguran, sin distinción de ideologías, que la situación cada vez es más grave. Rectorados y decanatos vienen advirtiendo desde hace meses sobre dificultades para afrontar gastos básicos de funcionamiento, desde servicios hasta mantenimiento edilicio.

Además, la caída del poder adquisitivo de docentes e investigadores generó un clima de fuerte malestar interno con renuncias en distintas partes del país por los bajos sueldos. En muchas facultades ya se multiplican las asambleas y medidas de fuerza.

La marcha universitaria y su recorrido

La marcha de este martes también pondrá en escena otro fenómeno que se viene repitiendo sin la escucha atenta del Gobierno de Javier Milei: la consolidación de la universidad pública como uno de los pocos temas capaces de generar transversalidad política y social. A diferencia de otras protestas sectoriales, las movilizaciones universitarias suelen reunir desde sectores progresistas hasta votantes independientes, y de todo el arco político partidario.

En Mendoza, la concentración comenzará a las 15 en el ingreso al campus de la UNCUYO y la movilización arrancará formalmente a las 16. El recorrido previsto partirá por Carlos Lencinas, continuará por Padre Contreras, seguirá por avenida del Libertador y luego por Emilio Civit. Desde allí avanzará por Sarmiento hasta llegar a Plaza Independencia.

Marcha federal universitaria 12 de mayo

La marcha y las elecciones de la UNCuyo

Las marchas universitarias en todo el país vienen demostrando que la adhesión es muy grande, año tras año es el tema más convocante del país. Rectores que históricamente evitaron la confrontación directa ahora reconoce que el escenario es cada vez más difícil de administrar. La preocupación ya no pasa solo por este año académico, sino por el impacto estructural que podría tener un ajuste prolongado sobre investigación, ciencia y formación profesional.

Las movilizaciones en Mendoza han sido masivas pero este año en el contexto electoral, camino a las elecciones para renovar las autoridades el 9 de junio próximo, cada agrupación que participa- hay cuatro candidatos para el rectorado- ya está alentando a la participación. De hecho hay quienes creen que fuera de la fecha de campaña- comienza en mayo- puede estar atravesada por este contexto electoral-.

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Una ley que no se cumple y los recursos que no alcanzan: el problema que denuncia la UNCuyo

Como contó MDZ, rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, hizo público los sueldos de los docentes universitarios. Un profesor titular con dedicación exclusiva, con ocho horas diarias de trabajo, cinco días a la semana cobra 1.500.000 de pesos mensuales.

"Esta cifra hace materialmente imposible sostener una familia con un único ingreso, aun dedicando a la universidad toda la jornada laboral. Los trabajadores están haciendo un esfuerzo heroico para mantener en pie las funciones esenciales de la institución”, dijo la rectora.

En el centro del reclamo aparece la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada en dos oportunidades por el Congreso Nacional y respaldada por fallos judiciales que ordenaron su implementación. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei no la cumple.