Javier Milei tildó la marcha universitaria como "política y opositora" y afirmó que el presupuesto "creció"

El presidente Javier Milei calificó de “opositora” la marcha universitaria que se realiza este martes en distintos puntos del país. El mandatario compartió en redes sociales un documento de La Libertad Avanza que cuestiona la movilización de las casas de estudio, en reclamo de mayor presupuesto.

“ Marcha política opositora de este martes 12 de mayo ”, dice el título del texto que viralizaron los libertarios. “La semana pasada, en el marco de la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el Gobierno Nacional. Esta decisión implica que seguirá suspendida la medida cautelar, hasta tanto se expida la Corte Suprema de la Nación”, expresa el comunicado.

A su vez, indicaron que “la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, dado que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento ”. “Su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos (1.900.000.000.000)”, consignaron.

“Esta administración tiene el compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal. Porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación y más pobreza”, plantearon desde LLA.

El partido oficialista señaló que “desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades o directamente cerrarlas”.

El Gobierno sostiene que el presupuesto "creció" en 2026

El posteo que le dio retuit el presidente indicó que “el Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento”.

“Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026. Además, durante la administración anterior se les transferían los fondos a las universidades hasta con cuatro meses de atraso, y en el marco de una inflación del 211,4% anual. Hoy esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5%”, concluyeron.