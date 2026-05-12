Caída en picada: se derrumba la imagen de Javier Milei, que está entre los tres peores de la región

Una nueva encuesta mostró la caída de Javier Milei a nivel regional. En diciembre estaba primero, en mayo llegó a los últimos lugares.

La imagen positiva de Javier Milei se derrumba en las encuestas. El presidente argentino quedó en la posición 16 de los 18 presidentes de Latinoamérica, según CB Consultores. En diciembre, Milei estaba en el puesto número 1 según el mismo trabajo de la misma consultora.

La caída de Milei en las encuestas La caída de Milei se vio mucho más pronunciada en los últimos meses. En marzo, la misma encuesta lo había posicionado en el puesto 11, ya muy lejos de la primera posición que tenía a fines de 2025. En abril, Milei cayó a la posición 14 y en mayo siguió la caída y llegó a la 16.

En abril, Milei cosechó un 63% de imagen negativa contra un 34,8% de positiva. Por debajo suyo están la mandataria de Venezuela Delcy Rodríguez, que quedó a cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, y el peruano José Balcázar.

Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez confirmó un incremento salarial para mayo. EFE

Se trata de un informe en el que se tomaron casos representativos de alrededor de 2.500 personas por país, a quienes se les preguntó por su presidente. En todos los casos, los encuestados eran mayores de 18 años. La propia consultora reconoce un margen de error de más o menos 1,9%.