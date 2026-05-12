Un gobernador aliado a Javier Milei advirtió que el caso Adorni "complica el crecimiento del país"

El rionegrino Alberto Weretilneck lamentó la "inestabilidad política" por la causa del jefe de gabinete y otras polémicas que tiene al Gobierno en la mira. "Pone en riesgo el contrato electoral con la sociedad", aseguró.

Mientras ingresaba a la Bolsa de Cereales, ubicada en el centro porteño, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró que la causa que atraviesa Manuel Adorni “complica el crecimiento del país”. Sus declaraciones, en contacto con MDZ, se dieron por la jornada nacional agropecuaria organizada por la Confederaciones Rurales Argentinas.

Ante la consulta de este medio, el mandatario afirmó que “a nadie le gusta una situación política de estas características porque complica todo el crecimiento del país, por la inestabilidad política y la conflictividad”. Dio cuenta de una serie de polémicas que viene atravesando el Gobierno, desde el caso $LIBRA hasta el caso Andis. Sin embargo, recalcó que estas polémicas “no detiene las inversiones”, pero si “generan ruido”.

“La verdad que no quiero juzgar y ahondar, el presidente sabrá por qué lo sostiene el cargo a Adorni, ¿no? Ese son temas muy personales, de decisiones personales, ni siquiera políticas”, señaló uno de los mandatarios cercanos a la Casa Rosada.

Para Weretilneck, “el Gobierno está ante un antes y un después con todas estas de estas causas, y, de alguna manera, ha puesto en riesgo su contrato electoral con la sociedad, de un gobierno de austeridad, de un gobierno transparente, de un gobierno a todo lo distinto, lo contrario a lo que había habido antes del país, a esta serie de causas”. “Obviamente que genera, me parece, una grave dificultad en el contrato con quienes lo votaron”, planteó.

En otro tramo de la entrevista, buscó resaltar “el buen diálogo a través de los distintos ministerios”. “Más allá de lo que piense el gobierno nacional respecto a las provincias, no puedo quejarme”, aclaró.