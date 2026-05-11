The Wall Street Journal le recomendó a Javier Milei "deshacerse del peso y dolarizar"

En una columna de opinión publicada en The Wall Street Journal , la periodista María Anastasia O'Grady se preguntó "por qué se estancó la reactivación de Argentina". En ese sentido, sentenció que "la mejor estrategia de Javier Milei para salvar la situación sería deshacerse del peso y dolarizar la economía".

"La historia monetaria del país pesa mucho sobre el presente, independientemente de las buenas intenciones del Sr. Milei. Como señaló recientemente el economista Nicolás Cachanosky en su blog de Substack, Economic Order, los intentos de estabilización en Argentina no son nuevos ", escribió.

En ese sentido, recordó que se hicieron "bajo gobiernos militares y democráticos, bajo programas heterodoxos y ortodoxos, bajo economistas que creían en los mercados y políticos que no. Cada episodio produjo un período de relativa calma. Y cada período terminó de la misma manera”.

Tras esto, citando a Cachanosky, se preguntó: "¿Y si el obstáculo no es la política en sí, sino el entorno institucional en el que debe operar cualquier política?". "Eso explicaría la inestabilidad del peso", para la periodista del Wall Street Journal. "Un país donde las normas formales se flexibilizan sistemáticamente para adaptarse a las necesidades políticas no puede generar credibilidad monetaria únicamente mediante el diseño institucional", agregó.

El análisis de The Wall Street Journal sobre el gobierno de Javier Milei

Si bien O'Grady recordó que Milei "en diciembre de 2023, heredó un país al borde de la crisis", "recortó el gasto y en 2025 la economía creció un 4,4%", y ahora "afirma que ahora registra un superávit fiscal primario", entre otras medidas y hechos, "se prevé que la inflación cierre el año en torno al 30%".

En este contexto, indicó que "es posible que el Sr. Milei sea reelegido. Pero si no lo es, el mercado sabe que significará el regreso de los peronistas. Los acreedores exigen una compensación por ese riesgo".

El equipo de Milei se enorgullece de la desinflación del peso, que ha superado los tres dígitos desde que el presidente asumió el cargo. Sin embargo, como señala el Sr. Cachanosky, «la inflación aumentó durante los últimos nueve meses consecutivos» y la desinflación «enfrenta un límite estructural que la política monetaria por sí sola no puede superar». El problema radica en que no existe una «demanda genuina» para mantener pesos. El equipo de Milei se enorgullece de la desinflación del peso, que ha superado los tres dígitos desde que el presidente asumió el cargo. Sin embargo, como señala el Sr. Cachanosky, «la inflación aumentó durante los últimos nueve meses consecutivos» y la desinflación «enfrenta un límite estructural que la política monetaria por sí sola no puede superar». El problema radica en que no existe una «demanda genuina» para mantener pesos.

Al respecto, la periodista comentó que los pesos "se utilizan principalmente para aprovechar la prima en la tasa de interés sobre el dólar", y que "esta estrategia de arbitraje de divisas genera vulnerabilidad, ya que crea la expectativa de que el banco central eventualmente necesitará imprimir pesos para pagar a sus acreedores". "Es un mal hábito del que Argentina no puede desprenderse", concluyó.