Ola de inversiones: Café La Virginia abrió su nueva planta en Misiones

La firma multinacional Café La Virginia se instaló en la ciudad misionera Garupá, ubicada a unos 15 kilómetros al Norte de Posadas y proyecta la continuidad de incorporación de mano de obra local, principalmente jóvenes en distintas áreas.

La articulación con la Oficina de Empleo de la ciudad y la provincia se enmarca en el proceso de vinculación laboral.

De esta manera, Café La Virginia se integra a la dinámica productiva del municipio de Garupá. En este escenario, el desembarco de la firma multinacional refuerza el posicionamiento de Misiones como una provincia que atrae inversiones y reafirma sus condiciones para el desarrollo económico, sostenidas en su previsibilidad jurídica y política.

La responsable de la Oficina de Empleo de Garupá, Gabriela Quintana, explicó que el organismo ya trabaja para facilitar la inserción de mano de obra local. “Agradecemos a la empresa su decisión y la elección de instalarse en nuestro municipio.

En declaraciones a LT.17 Radio Provincia de Misiones la funcionaria municipal dijo que “desde la comuna ofrecemos nuestra base de datos de todos los trabajadores con los que contamos.

“El proceso de vinculación se organiza en función de los perfiles que requiere la empresa” y destacó la importancia de su llegada a la localidad. “Nos hicieron recorrer lo que se está construyendo, nos comentaron todos los proyectos hacia adelante y que la idea es contratar personal de la localidad”, aseguró, confirmando el impacto directo que tendrá en el empleo de Garupá.

Primeros pasos

Si bien la planta estará en funcionamiento a pleno a más tardar en el mes de julio próximo el predio, ubicado sobre la ruta nacional 12, comenzó a operar parcialmente el pasado 20 de abril con el objetivo de optimizar la cadena de suministro de sus productos.

Según se supo la inversión, cuya cifra no se dio a conocer, contempla la incorporación de mano de obra local, con un enfoque en empleo joven. En la primera etapa ya se incorporaron 23 trabajadores, con planes de contratar perfiles administrativos, personal de depósito y choferes.

Fuentes consultadas confirmaron que la instalación no será para elaboración de productos, sino exclusivamente para recepción de fábrica y distribución provincial y regional.

Abrirán en julio

Respecto a las primeras incorporaciones, Quintana indicó que ya se cubrieron puestos iniciales, aunque anticipó próximas oportunidades. Según precisó, “más adelante, cuando la planta esté funcionando a pleno a abrir en julio, nos estarían avisando, pero todavía no tienen una cantidad definida de personal”, por lo que el proceso de contratación continuará en los próximos meses”.

Asimismo, explicó que la búsqueda laboral abarca distintos perfiles, lo que amplía las posibilidades de inserción. En ese marco, sostuvo que “están buscando personal administrativo, de depósitos, choferes, están todos en un amplio puesto de trabajo para todos, no le van a hacer una diferencia a nada”.