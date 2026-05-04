Ingresos Brutos: el gobierno de Misiones le tira una soga a las pymes y frena por un año el pago del tributo

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, destacó la suspensión por un año del régimen de pago a cuenta de Ingresos Brutos para las pequeñas y medianas empresas ( pymes ) al ingresar a la provincia. Tal como anticipó MDZ, el gobernador Hugo Passalacqua anunció la implementación de esta medida a partir del 1° de julio.

El titular de la cartera económica explicó que esta medida tendrá un impacto significativo en el sector empresarial. “El 96% de las empresas que hoy pagan el ingreso a la provincia no lo harán, solo quedan cerca de 870 empresas que siguen pagando con un régimen global de pago, con lo cual eso también va a hacer que el ingreso a la provincia sea mucho más ágil, o sea, se presenta la documentación y se ingresan los camiones”, afirmó.

En declaraciones a la prensa al finalizar el discurso del gobernador en la legislatura provincial Safrán consideró que “la medida implica un costo fiscal bajo, pero que tendrá un alto impacto en el movimiento económico al ingreso de la provincia”.

El funcionario también se refirió a las críticas sobre la partida de empresas de la provincia y aportó datos para refutarlas. “Contra todo lo que se dice que las empresas se van de Misiones , el gobernador Hugo Passalacqua dio un dato muy contundente. En los últimos dos años, 4.000 empresas nuevas han venido a Misiones a trabajar y a vender. Cuando a nivel país, las empresas de convenio multilateral han bajado en 18.000 empresas que han dejado de operar en todo el país. O sea, mientras en el país las empresas cayeron, a Misiones han venido 4.000 empresas nuevas a operar”, sostuvo Safrán.

Safrán confirmó nuevas líneas de crédito en colaboración con el Banco Macro. “Vamos a tener líneas de crédito para capital de trabajo, o sea, corto plazo a devolver hasta en 12 meses y para inversión, para ampliar la fábrica, para maquinaria, hasta 36 y 48 meses con tasa bonificada que va a estar entre el 7 y 17%”. Además, el ministro indicó que trabajan para que “otros bancos se sumen a esta iniciativa”.

De su parte, el empresario maderero Guillermo Falcinelo, de la Confederación Económica de Misiones destacó el levantamiento del cobro de rentas en el ingreso a la provincia, “una medida largamente esperada por el sector” .

En tal sentido, Fachinello sostuvo que se trata de iniciativas necesarias que esperan un rápido impacto en la economía regional. El dirigente hizo énfasis en uno de los anuncios más relevantes del mandatario provincial: el levantamiento del cobro anticipado de Ingresos Brutos a las mercaderías que ingresan a Misiones.

"Realmente nosotros, desde la Confederación Económica, venimos haciendo esta petición hace muchos años. Lo del levantamiento del cobro de Rentas en la entrada de la provincia de Misiones es algo que estamos celebrando. Vamos a ver cómo se instrumenta, pero para nosotros es una muy buena medida y esperamos muchos años esta medida".

“Este beneficio, que aplicará a casi la totalidad de las empresas de la provincia, fue recibido con gran optimismo”. Fachinello remarcó que desde la Confederación Económica siempre solicitaron esta acción y manifestó: "Esperemos que esto vuelva a ser una herramienta para nosotros, para facilitar a nuestros trabajadores, para poder dinamizar nuestra economía. Es una petición también de nuestros proveedores, que nos era un obstáculo muy importante que teníamos".