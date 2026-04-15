Eliminan Ingresos Brutos para no profesionales en CABA: a quiénes beneficia la medida

La Ciudad de Buenos Aires avanzó con una reducción clave en la carga tributaria para trabajadores independientes. La medida, impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri , ya comenzó a aplicarse y apunta a aliviar a quienes viven de su oficio.

La iniciativa fue aprobada por la Legislatura porteña y ejecutada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos , que implementó bonificaciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro del Régimen Simplificado.

El beneficio alcanza a más de 140 mil contribuyentes, aunque ya hay 47 mil que comenzaron a recibirlo: 35 mil dejaron de pagar el impuesto, mientras que otros 12 mil acceden a descuentos parciales.

La bonificación se aplica según la categoría del contribuyente. En el caso de las categorías A, B y C, el descuento es del 100%, lo que implica la eliminación total del impuesto.

Para las categorías D a H, en tanto, la reducción es del 75%, lo que representa un alivio significativo en la carga mensual.

Entre los beneficiarios se encuentran trabajadores independientes como peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, entrenadores personales y esteticistas, entre otros oficios.

Cómo acceder al beneficio

Uno de los puntos destacados de la medida es que no requiere trámites. El descuento se aplica automáticamente siempre que el contribuyente cumpla con dos condiciones: estar inscripto en el régimen y no tener deudas.

En los casos en que existan obligaciones pendientes, será necesario regularizar la situación para poder acceder al beneficio.

Para eso, la Ciudad mantiene vigente una moratoria que permite saldar deudas en cuotas y con descuentos, con plazo hasta el 30 de abril.

Otras medidas para reducir impuestos en la Ciudad

La eliminación parcial de Ingresos Brutos forma parte de un paquete más amplio de medidas orientadas a simplificar y reducir la carga impositiva.

Entre ellas se destaca la devolución exprés de saldos a favor, que ya benefició a 24 mil contribuyentes con reintegros que pueden alcanzar hasta $15 millones en apenas 96 horas.

También se implementó la exención total del ABL para jubilados y pensionados, alcanzando a más de 76 mil personas, además de la posibilidad de compensar deudas con saldos a favor de otros impuestos.

Simplificación y alivio fiscal para contribuyentes

Otra de las iniciativas clave fue la unificación del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos con el monotributo nacional, lo que permite centralizar pagos y gestiones.

Esta simplificación ya impactó en más de 200 mil contribuyentes, facilitando el cumplimiento fiscal y reduciendo la burocracia.

Para más información sobre las bonificaciones, se puede consultar el sitio oficial:

AGIP bonificaciones régimen simplificado