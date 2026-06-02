CABA actualizó topes de Ingresos Brutos para evitar aumentos por inflación

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ) puso en marcha una actualización de los topes de facturación que determinan las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) . La medida tiene como objetivo evitar que los efectos de la inflación generen un incremento de la carga tributaria para empresas y contribuyentes cuya facturación haya aumentado únicamente por la suba de precios.

La modificación, aprobada por la Legislatura porteña, comenzó a regir el 1° de junio y alcanza a distintas actividades económicas. Según explicaron desde el organismo recaudador, el ajuste busca que los contribuyentes no queden alcanzados por alícuotas más elevadas cuando el crecimiento de sus ingresos responde a factores nominales y no a una expansión real de la actividad.

En el caso de los sectores vinculados a servicios públicos, restaurantes y hoteles, comunicaciones, servicios inmobiliarios y de alquiler, servicios sociales y de salud, enseñanza y administración pública, entre otros, el tope de facturación anual pasó de $2.004 millones a $2.154,3 millones.

Por su parte, para las actividades de comercialización y reparaciones, el límite anual se incrementó de $364 millones a $391,1 millones.

Otra de las medidas implementadas por AGIP consiste en elevar el monto mínimo de deuda tributaria considerado en los trámites que requieren acreditar inexistencia de deuda o acceder a beneficios fiscales. El umbral pasó de $1.000 a $10.000, con el objetivo de simplificar las gestiones administrativas y reducir la carga burocrática para los contribuyentes.

Beneficios para pequeños contribuyentes

La actualización de los topes se suma a otras medidas impulsadas por la Ciudad destinadas a trabajadores independientes y pequeños contribuyentes alcanzados por el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos.

Durante 2026, quienes desarrollan actividades de prestación de servicios de manera independiente —como peluqueros, fotógrafos, mecánicos, entrenadores personales y esteticistas, entre otros— acceden a bonificaciones sobre el impuesto según la categoría en la que se encuentren inscriptos.

Los contribuyentes encuadrados en las categorías A, B y C reciben una bonificación del 100%, por lo que quedan exentos del pago del tributo. En tanto, quienes pertenecen a las categorías D a H obtienen una reducción del 75% sobre el monto a ingresar.

Estas medidas se enmarcan en el proceso de integración entre el Régimen Simplificado de la Ciudad y el Monotributo nacional, vigente desde enero de 2026. Según datos oficiales, más de 200.000 contribuyentes porteños ya pueden centralizar sus trámites tributarios mediante este sistema unificado.

Desde la administración porteña señalaron que las iniciativas forman parte de una estrategia orientada a simplificar obligaciones fiscales y acompañar a quienes desarrollan actividades económicas en la Ciudad.