Jorge Macri promulgó el RIMI CABA y la adhesión al RIGI para atraer inversiones

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , promulgó la ley que crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones ( RIMI CABA) y oficializa la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) , aprobado hace dos semanas por la Legislatura Porteña.

La medida busca promover inversiones privadas mediante beneficios fiscales, estabilidad tributaria y herramientas de financiamiento, en línea con el esquema impulsado por el Gobierno nacional a través de la Ley Bases.

“Promulgamos la creación del RIMICABA, un régimen de incentivos para medianas inversiones, y la adhesión al RIGI Nacional para atraer grandes inversiones”, expresó Macri a través de sus redes sociales. Además, sostuvo que el nuevo esquema contempla “exención de ABL e Impuesto de Sellos para inversiones productivas, crédito fiscal en Ingresos Brutos y mejores opciones de financiamiento”.

El mandatario porteño remarcó que la Ciudad acompañará “todas las medidas que sirvan para atraer inversiones y generar empleo” y aseguró que “cuando al sector privado le va bien, a la Ciudad le va mejor”.

La adhesión al RIGI había sido aprobada el pasado 14 de mayo con 32 votos afirmativos y 27 negativos. El régimen nacional, impulsado por el presidente Javier Milei, establece beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de gran escala, con inversiones mínimas que parten de los u$s200 millones y pueden superar los US$1.000 millones según el sector.

El esquema contempla incentivos como la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa por 30 años y beneficios cambiarios y aduaneros para proyectos vinculados a sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura, turismo y tecnología.

Beneficios del RIMI CABA

La Legislatura también aprobó el RIMI CABA, diseñado específicamente para promover inversiones productivas de pequeñas y medianas empresas en la Ciudad. El régimen está orientado a sectores como tecnología, turismo, gastronomía, salud, construcción e industrias culturales.

La iniciativa prevé beneficios fiscales sobre Ingresos Brutos, Sellos e Impuesto Inmobiliario durante dos años para inversiones que oscilen entre los u$s100.000 y los u$s9 millones.

El proyecto establece distintas escalas según el tamaño de las empresas: un piso de u$s100.000 para microempresas, u$s600.000 para pequeñas empresas, u$s3,5 millones para medianas tramo 1 y hasta u$s9 millones para medianas tramo 2.