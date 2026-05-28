Jorge Macri promulgó el RIMI CABA y la adhesión al RIGI para atraer inversiones
Jorge Macri promulgó la ley que crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI CABA) y oficializa la adhesión de la ciudad al RIGI.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, promulgó la ley que crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI CABA) y oficializa la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado hace dos semanas por la Legislatura Porteña.
La medida busca promover inversiones privadas mediante beneficios fiscales, estabilidad tributaria y herramientas de financiamiento, en línea con el esquema impulsado por el Gobierno nacional a través de la Ley Bases.
“Promulgamos la creación del RIMICABA, un régimen de incentivos para medianas inversiones, y la adhesión al RIGI Nacional para atraer grandes inversiones”, expresó Macri a través de sus redes sociales. Además, sostuvo que el nuevo esquema contempla “exención de ABL e Impuesto de Sellos para inversiones productivas, crédito fiscal en Ingresos Brutos y mejores opciones de financiamiento”.
El mandatario porteño remarcó que la Ciudad acompañará “todas las medidas que sirvan para atraer inversiones y generar empleo” y aseguró que “cuando al sector privado le va bien, a la Ciudad le va mejor”.
La adhesión al RIGI había sido aprobada el pasado 14 de mayo con 32 votos afirmativos y 27 negativos. El régimen nacional, impulsado por el presidente Javier Milei, establece beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de gran escala, con inversiones mínimas que parten de los u$s200 millones y pueden superar los US$1.000 millones según el sector.
El esquema contempla incentivos como la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa por 30 años y beneficios cambiarios y aduaneros para proyectos vinculados a sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura, turismo y tecnología.
Beneficios del RIMI CABA
La Legislatura también aprobó el RIMI CABA, diseñado específicamente para promover inversiones productivas de pequeñas y medianas empresas en la Ciudad. El régimen está orientado a sectores como tecnología, turismo, gastronomía, salud, construcción e industrias culturales.
La iniciativa prevé beneficios fiscales sobre Ingresos Brutos, Sellos e Impuesto Inmobiliario durante dos años para inversiones que oscilen entre los u$s100.000 y los u$s9 millones.
El proyecto establece distintas escalas según el tamaño de las empresas: un piso de u$s100.000 para microempresas, u$s600.000 para pequeñas empresas, u$s3,5 millones para medianas tramo 1 y hasta u$s9 millones para medianas tramo 2.