Jorge Macri abrió la puerta a una reforma constitucional en la Ciudad y analizó la situación del gobierno de Milei

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , fijó posición sobre la trama que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abrió la puerta a una reforma constitucional para la Ciudad y le envió un mensaje directo al Gobierno nacional: "Que no nos vean como enemigos, no lo somos".

Las definiciones llegaron en una entrevista con Luis Novaresio por A24, donde el mandatario porteño recorrió la agenda política del momento, desde la interna libertaria hasta el rediseño de la gestión que heredó de Horacio Rodríguez Larreta.

Consultado por la situación que atraviesa Adorni en torno a su situación judicial, y su posible marginación, aseguró: "Hoy parecería que sí, pero todo es tan dinámico", deslizó, al ser consultado si el ministro coordinador había quedado debilitado tras el episodio.

Sobre cómo hubiera actuado él en un caso similar, fue claro: "Me ha pasado y les he pedido que se corran, pero es una decisión compleja, porque son decisiones que siempre suponen perder un poco".

Y agregó la frase que marca distancia con el manejo del Gobierno nacional: "Yo hubiera pedido más prontitud para expresar los números, pero también está en el marco de lo legal".

La intervención del jefe de Gobierno se inscribe en un clima donde figuras del propio oficialismo —como la vicepresidenta Victoria Villarruel y la senadora Patricia Bullrich— ya habían reclamado públicamente que Adorni transparente su patrimonio.

Mensajes a Karina Milei y al presidente: "Que no nos vean como enemigos"

Jorge Macri sobre Karina Milei

Novaresio le propuso al jefe de Gobierno un ejercicio: imaginar qué le diría a distintas figuras del oficialismo si entraran al estudio. La respuesta de Macri sobre la secretaria general de la Presidencia fue corta y cargada de contenido político: "Que no nos vean como enemigos, no lo somos".

Para el presidente Javier Milei, el mensaje fue en una línea similar, pero con una recomendación de fondo: "Algo parecido, y que espero que le vaya bien. Que no dé todas las batallas juntas al mismo tiempo, que ponga el foco en una batalla muy importante, que es defender este gran momento donde el argentino está haciendo un gran esfuerzo".

La posibilidad de un frente electoral

¿Habrá frente electoral con La Libertad Avanza? "Las voluntades no se expresan antes de tiempo"

El capítulo electoral apareció en la conversación, pero Macri eligió no abrir el juego. Consultado sobre si será candidato en un frente con La Libertad Avanza, respondió: "No lo sé. Desde el PRO seguro, en un frente con quién, está por verse".

Cuando Novaresio insistió sobre si hay voluntad del oficialismo nacional para sellar una alianza, el jefe de Gobierno apeló: "Las voluntades nunca se expresan antes de tiempo". La frase deja la puerta abierta sin asumir compromiso público, en un momento donde la relación entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa un tira y afloje permanente.

Reforma constitucional en la Ciudad: "Vamos a ver si da el clima"

Otro de los planteos fuertes del jefe de Gobierno fue sobre la posibilidad de impulsar una reforma constitucional en la Ciudad. "Vamos a ver si da el clima y el momento de época. Pero creo que la necesita", afirmó.

El argumento de Macri pasa por dos ejes concretos. Por un lado, cuestionó el sistema de comunas: "Si vale la pena elegir comuneros, hay que pagarles la plata a los siete comuneros". Por el otro, planteó que la Legislatura porteña está sobredimensionada: "Hacen falta 60 legisladores en una ciudad que no es tan extensa".

El propio jefe de Gobierno anticipó que la iniciativa no le será sencilla: "Sé que nada de esto es bienvenido por la política. Me va a costar un montón lograr que lo aprueben. Pero me parece que son parte de los debates de época".

"Deslarretización"

Consultado sobre la idea de que su administración "deslarretizó" al PRO porteño, Macri matizó: "Sí, le di una impronta distinta. Y me parece que hay cosas que se hacían muy bien y las cuido. Y después hay cosas que las cambio".

"Yo creo que la política de urbanización de las villas fracasó", sentenció. Y agregó: "Es razonable que regalemos esas viviendas, mientras afuera también hay una clase media que hace 30 años que alquila y nunca le tiraron un centavo".

El jefe de Gobierno también apuntó contra los casos en los que las viviendas entregadas terminan en el circuito del alquiler informal: "Si después me encuentro con esa vivienda siendo alquilada, espera, estamos haciendo zonzos. Porque yo le estoy vendiendo, entre comillas, esa vivienda a alguien por 5.000 pesos y la alquila por 700.000".