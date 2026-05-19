El Gobierno de la Ciudad financiará la atención de los porteños en el Hospital de Clínicas

A través de un convenio con la UBA, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cubrirá los costos de guardia, internaciones y terapia intensiva para vecinos porteños sin cobertura que se atiendan en el Hospital de Clínicas.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, junto al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y firmando, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiros, y el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA) mediante el cual asumirá el financiamiento de la atención médica de los vecinos porteños que no cuenten con obra social ni prepaga y que se atiendan en el Hospital de Clínicas.

El acuerdo está orientado exclusivamente a personas con domicilio en la Ciudad que no tengan ningún tipo de cobertura médica privada o sindical, y que recurran al Hospital de Clínicas como punto de atención. El costo de esa atención será absorbido por el Gobierno porteño.

Qué servicios cubre el convenio El acuerdo contempla un abanico de prestaciones que van desde la atención de urgencias hasta la internación compleja. Los servicios incluidos son: