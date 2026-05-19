El Gobierno de la Ciudad financiará la atención de los porteños en el Hospital de Clínicas
A través de un convenio con la UBA, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cubrirá los costos de guardia, internaciones y terapia intensiva para vecinos porteños sin cobertura que se atiendan en el Hospital de Clínicas.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un convenio con la Universidad de Buenos Aires (UBA) mediante el cual asumirá el financiamiento de la atención médica de los vecinos porteños que no cuenten con obra social ni prepaga y que se atiendan en el Hospital de Clínicas.
El acuerdo está orientado exclusivamente a personas con domicilio en la Ciudad que no tengan ningún tipo de cobertura médica privada o sindical, y que recurran al Hospital de Clínicas como punto de atención. El costo de esa atención será absorbido por el Gobierno porteño.
Qué servicios cubre el convenio
El acuerdo contempla un abanico de prestaciones que van desde la atención de urgencias hasta la internación compleja. Los servicios incluidos son:
- Guardia general
- Diagnóstico por imágenes
- Hemoterapia
- Internaciones no programadas
- Clínica médica
- Terapia intensiva
- Unidad coronaria
El Gobierno de la Ciudad enmarcó la medida en una política más amplia de fortalecimiento del sistema de salud local, con foco en los vecinos de la Ciudad como destinatarios prioritarios de los recursos públicos porteños, en conjunto con lo que describió como una inversión histórica en obras de infraestructura sanitaria.