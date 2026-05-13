Allanaron un taller clandestino con trabajadores esclavizados en la Ciudad de Buenos Aires

Un taller clandestino de Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires, fue allanada a raíz de una denuncia por la presencia de personas esclavizadas.

En el taller clandestino encontrar a 18 personas en condiciones inhumanas. Entre ellos 7 menores de edad.

Efectivos de la División de Trata de la Policía de Ciudad de Buenos Aires allanaron este miércoles un taller textil clandestino dentro del barrio de Villa del Parque. Ahí encontraron un total de 18 personas presuntamente esclavizadas. Todas las víctimas provienen de países vecinos y entre ellos varios menores de edad.

Con qué se encontraron los policías en el taller El inmueble está ubicado sobre la calle Bahía Blanca al 2240. Allí, los dueños de este taller habrían mantenido en condiciones inhumanas a casi una veintena de personas, en su mayoría de nacionalidad boliviana y peruana.

En total hay 11 personas mayores y 7 menores de edad esclavizadas y forzadas a trabajar.

Todo bajo la modalidad de "cama caliente", es decir, turnos rotativos donde se obliga a las víctimas a trabajar continuamente hasta el momento de rotar con otro trabajador explotado para dormir y luego repetir el ciclo.