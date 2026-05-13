Un motociclista murió tras colisionar contra un auto en Palmira

El motociclista sufrió graves lesiones tras colisionar con un auto en Palmira. Fue trasladado al Hospital Perrupato, donde confirmaron su fallecimiento.

El motociclista murio en el hospital Perrupato tras el fatal acciente.

Un motociclista de 21 años murió la noche del martes luego de protagonizar un violento accidente vial en Palmira, San Martín, tras chocar contra un automóvil en la intersección de calles Cadetes Chilenos y Lencinas. La víctima sufrió heridas de extrema gravedad y falleció horas después en el Hospital Perrupato.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió a las 23 cuando un Chevrolet Onix circulaba por calle Cadetes Chilenos y, por motivos que todavía son materia de investigación, terminó colisionando con una motocicleta Honda Tornado 250 cc que se desplazaba por calle Lencinas.

Producto del fuerte impacto, el motociclista salió despedido y quedó gravemente herido sobre el asfalto, por lo que debió ser asistido de urgencia y trasladado al Hospital Perrupato en estado crítico.

Murió tras el accidente Pese a los esfuerzos médicos, el joven no logró sobrevivir a las lesiones sufridas durante el accidente y horas más tarde se confirmó su fallecimiento en el centro asistencial.

El conductor del automóvil, un hombre de 55 años, no sufrió heridas. Además, el test de alcoholemia realizado arrojó un resultado de 0,56 gramos de alcohol por litro de sangre.