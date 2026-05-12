Complicados por las cámaras: los descubrieron in fraganti robando cartelería del MendoTran en Guaymallén

El accionar delictivo fue advertido por personal de las cámaras policiales. Rápidamente, los responsables fueron detenidos en el lugar del hecho.

El momento en que policías llegaron a la parada de colectivos y aprehendieron a los malvivientes detectados por las cámaras.

Dos malvivientes fueron detenidos la noche de lunes al ser descubiertos in fraganti robando cartelería del MendoTran, en una parada de colectivos de Guaymallén. El procedimiento se inició a partir de la detección y seguimiento de las cámaras de seguridad públicas. Los sujetos cayeron en las garras policiales y quedaron a disposición de la Justicia.

Todo comenzó en medio del monitoreo preventivo efectuado por personal de Cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), quienes divisaron a dos sujetos manipulando una estructura de señalización del transporte público, en inmediaciones del cruce de calles Gomensoro y Sarmiento.

Mediante las imágenes observadas por los operadores del sistema de videovigilancia, se alertó al personal uniformado de la jurisdicción que uno de los sospechosos permanecía atento en actitud de vigilancia, mientras el otro trataba de desprender la cartelería del MendoTran.

El accionar captado por las cámaras del CEO Embed - DETENIDOS ROBO MENDOTRAN

Frente a esa situación, desde el CEO se coordinó de inmediato el desplazamiento de movilidades policiales hacia ese sector guaymallino, mientras las cámaras continuaban siguiendo en tiempo real los movimientos de ambos individuos.