Complicados por las cámaras: los descubrieron in fraganti robando cartelería del MendoTran en Guaymallén
El accionar delictivo fue advertido por personal de las cámaras policiales. Rápidamente, los responsables fueron detenidos en el lugar del hecho.
Dos malvivientes fueron detenidos la noche de lunes al ser descubiertos in fraganti robando cartelería del MendoTran, en una parada de colectivos de Guaymallén. El procedimiento se inició a partir de la detección y seguimiento de las cámaras de seguridad públicas. Los sujetos cayeron en las garras policiales y quedaron a disposición de la Justicia.
Todo comenzó en medio del monitoreo preventivo efectuado por personal de Cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), quienes divisaron a dos sujetos manipulando una estructura de señalización del transporte público, en inmediaciones del cruce de calles Gomensoro y Sarmiento.
Mediante las imágenes observadas por los operadores del sistema de videovigilancia, se alertó al personal uniformado de la jurisdicción que uno de los sospechosos permanecía atento en actitud de vigilancia, mientras el otro trataba de desprender la cartelería del MendoTran.
El accionar captado por las cámaras del CEO
Frente a esa situación, desde el CEO se coordinó de inmediato el desplazamiento de movilidades policiales hacia ese sector guaymallino, mientras las cámaras continuaban siguiendo en tiempo real los movimientos de ambos individuos.
Minutos después, los efectivos llegaron al lugar y consiguieron interceptar a los sospechosos antes de que escaparan, frustrando así la maniobra delictiva.
Los dos hombres fueron trasladados a la Comisaría 25ª y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén N°1, que además solicitó el resguardo de las grabaciones captadas por el sistema de videovigilancia para incorporarlas a la causa.