Captado por cámaras: llevaba casi 20 años esquivando a la Justicia y fue detenido robando en Godoy Cruz

Un delincuente con un extenso prontuario policial fue detenido este fin de semana en Godoy Cruz luego de ser descubierto en in fraganti mientras robaba reflectores del sector de cajeros automáticos de un banco. El procedimiento se concretó gracias al seguimiento realizado por las cámaras de videovigilancia del departamento.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió en la madrugada cerca de las 3, en la esquina de las calles Las Heras y Lavalle , donde operadores del sistema de monitoreo observaron a un hombre removiendo elementos instalados en el techo del salón de cajeros automáticos del Banco Comafi .

De acuerdo con la reconstrucción policial, el sospechoso logró desprender dos reflectores y escapó caminando por calle Rivadavia con los elementos robados.

Apesar de la maniobra, el seguimiento en tiempo real realizado por las cámaras permitió alertar r ápidamente a los móviles policiales que patrullaban la zona y concretar la detención del hombre a pocas cuadras del banco.

Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron los reflectores sustraídos y secuestraron además los registros fílmicos captados por las cámaras de seguridad, tanto del momento del robo como de la aprehensión.

Un viejo conocido de la Policía

El detenido fue identificado como José Carlos Gómez, un hombre de 40 años que desde hace casi dos décadas aparece vinculado a distintos expedientes judiciales y policiales en Mendoza.

Su historial delictivo comenzó en 2006 con una causa por robo y, desde entonces, acumuló antecedentes por robo en tentativa, hurto agravado, daños, amenazas, desobediencia, resistencia a la autoridad, lesiones y otros delitos.

Fuentes policiales señalaron además que durante los últimos años registró reiteradas detenciones y aprehensiones por distintos hechos delictivos y contravenciones en Godoy Cruz y otros sectores del Gran Mendoza.

Las cámaras fueron clave para atraparlo

La investigación incorporó las imágenes obtenidas por el sistema de videovigilancia, que permitieron detectar el robo en tiempo real y seguir los movimientos del sospechoso hasta concretar la captura.

Tras el procedimiento, el hombre quedó a disposición de la Justicia junto con los elementos recuperados.

La instrucción quedó a cargo de la Oficina Fiscal Godoy Cruz, quien dispondra de las medidas necesarias para resolver el caso.