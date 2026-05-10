Cayeron "Los Cerrajeros": detuvieron a tres ladrones con más de 150 llaves duplicadas

La Policía de la Ciudad detuvo a tres presuntos ladrones integrantes de una banda dedicada al robo de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Durante una serie de allanamientos realizados en Monserrat, Ezeiza y Florencio Varela, los investigadores secuestraron armas de fuego, dinero de distintos países y más de 150 llaves duplicadas utilizadas para cometer los delitos.

Todos los elementos incautados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando allanaron a los ladrones.

Los detenidos fueron identificados como dos ciudadanos argentinos, de 48 y 56 años, y un ciudadano paraguayo de 43 años. Según la investigación judicial, dos de ellos acumulaban un total de 19 antecedentes penales vinculados principalmente a delitos contra la propiedad y comercialización de drogas.

El sospechoso argentino de 48 años registraba 14 antecedentes, de los cuales al menos la mitad correspondían a robos y otros delitos patrimoniales. Además, figuraban causas relacionadas con estafas, venta de estupefacientes y delitos contra las personas. Por su parte, el ciudadano paraguayo tenía cinco antecedentes, en su mayoría por comercialización de drogas.

La causa se inició a partir de un robo ocurrido en marzo de 2021 en un departamento ubicado sobre la calle Posadas al 1600, en el barrio porteño de Recoleta. En ese hecho, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. A partir de las tareas investigativas posteriores, los agentes establecieron posibles vínculos de la banda con otros robos cometidos en inmuebles de la Ciudad durante 2025 y 2026.

Allanamientos y elementos secuestrados

Con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 48 y del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo del juez Mariano Iturralde, se ordenaron cuatro allanamientos simultáneos. Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en el barrio de Monserrat y en las localidades bonaerenses de Ezeiza y Florencio Varela.

En los operativos participaron efectivos de las Divisiones Investigaciones Comunales 1 y 2, junto con personal de los grupos especiales DOEM y DOU. Durante las inspecciones, la policía halló tres armas de fuego, una réplica, municiones, proyectiles y un dispositivo duplicador de llaves.

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Además, los investigadores secuestraron anillos, pulseras, relojes y dinero en efectivo correspondiente a nueve países diferentes. También encontraron herramientas y elementos que, según la pesquisa, eran utilizados para ingresar a las propiedades y concretar los robos, entre ellos escaleras, sogas, herramientas de precisión y precintos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de llaves duplicadas halladas durante los procedimientos. En total, se incautaron más de 150 copias, lo que reforzó la hipótesis de que la organización utilizaba métodos específicos para vulnerar accesos a viviendas y departamentos sin generar daños visibles.

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Investigación judicial en curso

Las autoridades judiciales señalaron que la investigación continúa abierta y no descartan la participación de más personas vinculadas a la organización criminal. La causa también busca determinar si los detenidos actuaban bajo una estructura organizada y si estaban relacionados con otros robos similares registrados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras ser consultado sobre el resultado de los allanamientos, el magistrado interviniente avaló lo actuado por las fuerzas de seguridad y dispuso el traslado de los detenidos, además del secuestro formal de todos los elementos encontrados durante los operativos.

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Hasta el momento, no se informó oficialmente si parte de las joyas, el dinero o los objetos secuestrados pudieron ser vinculados directamente con víctimas específicas de los robos investigados. Tampoco trascendieron detalles sobre la modalidad exacta utilizada por la banda para seleccionar los inmuebles.

La investigación permanece bajo la órbita de la Justicia nacional y cuenta con colaboración de la UFI 6 de Florencio Varela y de la UFI 2 de Ezeiza, que participaron en las diligencias realizadas en territorio bonaerense.