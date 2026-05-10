Una vaca murió tras ser impactada por una camioneta en Luján de Cuyo

El fuerte impacto ocurrió durante la madrugada. La vaca murió sobre la calzada y los ocupantes del vehículo tuvieron que ser asistidos por una crisis nerviosa.

Una pareja que viajaba en camioneta por Luján de Cuyo, protagonizó un violento accidente esta madrugada, luego de embestir de lleno a una vaca que se encontraba sobre la calzada en medio de la oscuridad. El animal murió producto del impacto y los ocupantes del vehículo debieron recibir asistencia médica tras sufrir una fuerte crisis nerviosa.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió cerca de la 3, por Ruta 16 a unos 15 kilómetros de la Ruta 40, en Luján de Cuyo, cuando los ocupantes de una Ford EcoSport, un hombre de 71 años, acompañado por una mujer de 69 se encontraron repentinamente con el bovino sobre el asfalto y no lograron evitar la colisión.

El impacto destruyó parte del frente del vehículo y dejó al animal gravemente herido sobre el asfalto. Minutos después, efectivos constataron que la vaca había muerto tras sufrir fracturas en tres de sus patas.

La pareja recibió asistencia médica Pese a la violencia del choque, las personas que viajaban en la camioneta no presentaron lesiones físicas de gravedad. Sin embargo, ambos sufrieron una fuerte crisis nerviosa y fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC)

Posteriormente, los trasladaron de manera preventiva a la Clínica Luján para realizarles los respectivos controles médicos. Además, las autoridades le practicaron el dosaje de alcohol al conductor de la EcoSport, cuyo resultado fue negativo.