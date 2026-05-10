Droga secuestrada y un detenido tras una serie de allanamientos en Guaymallén

La Policía de Mendoza ejecutó allanamientos en simultáneo y secuestraron droga, celulares y dinero. Una persona quedó detenida.

En el marco de una investigación por un hecho de abuso de armas ocurrido en abril, la Policía de Mendoza realizó una serie de allanamientos simultáneos en el barrio Lihué de Guaymallén, los cuales arrojaron como resultado la detención de una persona y el secuestro de droga, celulares y dinero.

Los oficiales secuestraron un total de 88 envoltorios de cocaína, además de un trozo compacto de la misma sustancia de 79,38 gramos, 31 sobres de bicarbonato de sodio, cinco teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento de estupefacientes y dinero en efectivo de baja denominación.

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A su vez, una persona mayor de edad fue detenida y quedó a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la ley 23.737 de estupefacientes.