La Policía secuestró 800 metros de cables comercializados ilegalmente

Este sábado, la Policía de Mendoza realizó un allanamiento en El Carrizal de Arriba, Luján de Cuyo, tras detectar la presunta comercialización irregular de cables de aluminio de alta y media tensión. Las autoridades fueron alertadas por una publicación sospechosa en Marketplace.

Por intermedio de una ronda de ciberpatrullaje , oficiales dieron con una publicación sospechosa en donde un usuario ofrecía rollos de cable de aluminio preensamblados de distintas medidas.

La publicación llamó la atención de las autoridades no solo por el valor del producto, alejado de los precios actuales del mercado, sino porque dicho material no puede comercializarse por fuera del circuito legal, establecido por las empresas prestatarias del servicio eléctrico en la provincia.

Luego de una serie de tareas investigativas y dar con el domicilio en donde se encontraba el material, se dio intervención al fiscal Juan Manuel Sánchez, de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Contra los Animales y Delitos No Especializados, quien ordenó una medida judicial autorizada por el Juzgado Penal de turno.

Durante la requisa del predio ubicado en la calle El Remanso de Luján de Cuyo, los efectivos encontraron en el interior de un carro ubicado en el patio los rollos de cable preensamblado de aluminio que coincidían con los ofrecidos en la publicación de la red social.

cables secuestrados 2 La policía secuestró 6 rollos de cables de aluminio Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

El poseedor del material, un hombre de 40 años identificado como J. F., manifestó no contar con documentación que acreditara la procedencia de los cables y tampoco brindó mayores precisiones sobre cómo los había obtenido.

Tras la verificación correspondiente, se constató que se trataba de aproximadamente 800 metros de cable distribuidos en seis rollos. Por disposición del fiscal interviniente, se ordenó el secuestro del material, que quedó alojado en la Comisaría 11ª de Luján de Cuyo, mientras que el propietario fue identificado en el marco de la causa.

La investigación se desarrolló bajo los lineamientos de la Ley 9747/22 y con el objetivo de identificar y poner a disposición de la Justicia a personas vinculadas a la sustracción y venta ilegal de cobre y otros materiales utilizados en transformadores y tendidos eléctricos.