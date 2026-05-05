Lo atraparon tras un tiroteo entre bandas con una pistola de alto calibre y creen que fue robada a la Policía

Un tiroteo entre bandas delictivas de Las Heras condujo este último fin de semana con la detención de un sospechoso que portaba un arma de fuego de alto calibre. Se trataba de una pistola 9 milímetros , que, debido a sus características, podría haber sido robada a la Policía de Mendoza o alguna otra fuerza de seguridad.

Todo comenzó alrededor de las 21 del domingo, cuando varios llamados a línea de emergencias 911 alertaron sobre abundantes detonaciones de arma de fuego en el interior del barrio 30 de Octubre , en el distrito de El Plumerillo , por un conflicto entre grupos de malvivientes.

Por eso, personal de la Guardia Motorizada fue desplazado hasta ese sector y, al llegar, detectaron que efectivamente se estaba produciendo un enfrentamiento entre facciones antagonistas de la barriada y todavía se escuchaban los disparos retumbando por las calles de la zona.

Frente a la llegada de la movilidad policial, los dos grupos se dispersaron y los efectivos alcanzaron a darle alcance a un sujeto que iba corriendo con un arma en su poder, luego de una persecución exprés, en la que lo redujeron mediante el uso de la fuerza pública ya que se resistió al arresto, relataron las fuentes del procedimiento.

Acto seguido, los funcionarios le secuestraron la pistola calibre 9 milímetros que portaba y tras una primera inspección realizada por personal de la Policía Científica , se verificó que tenía el número de serie limado y que poseía la inscripción " Fabrica Militar de Armas Portátiles 'DM' Rosario " , así como también las siglas " DGFM " pertencientes a la extinta Dirección General de Fabricaciones Militares .

¿Una pistola robada a la Policía?

Con esos datos, se supo que se trataba de un arma fabricada por ese extinto organismo del Ministerio de Defensa de la Nación, que en 2019 fue convertida en Fabricaciones Militares (FM). Justamente, ese tipo de armamento era el provisto años atrás a la Policía de Mendoza y otras fuerzas provinciales y también federales.

Por ese motivo, todo apunta a que la pistola calibre 9mm fue robada a algún miembro de una fuerza de seguridad. Más allá de eso, las fuentes consultadas por MDZ explicaron que, será muy difícil poder establecer su origen, más allá de los peritajes balísticos que se le iban a practicar.

Lo cierto es que el sospechoso que tenía el arma en su poder, identificado como Daniel Jesús Domínguez Neza (31), fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°2.

En tanto, del rastrillaje practicado en la escena se levantaron dos vainas servidas y una munición de calibre 9 milímetros sin detonar, las cuales también fueron incautadas para su correspondiente análisis, sentencia la información.