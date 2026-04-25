Evacuaron a Trump por un tiroteo en una cena con periodistas en el hotel Hilton

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse disparos

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

Trump tiroteo

Las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados poco después de escucharse los aparentes disparos.

El presidente de EE.UU. escribió en redes sociales este sábado que "un tirador ha sido detenido" y aseguró que ha recomendado que el evento no se suspenda.

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