Trump anuncia la muerte del "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua, en una operación militar de EE.UU.

Donald Trump anunció la noche de este viernes que el ejército de Estados Unidos mató a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", considerado el líder del grupo criminal Tren de Aragua.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense afirmó que el Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo un ataque "rápido y letal" que logró "ejecutar con éxito" a Guerrero Flores.

La operación se realizó en estrecha coordinación con el gobierno venezolano, según Trump.

La publicación incluyó un video en el que se observa un proyectil impactando contra un edificio, que posteriormente estalla en llamas.

"Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos asesinos y narcotraficantes dondequiera que estén", escribió Trump.

La Casa Blanca, el Pentágono y el Comando Sur no han ofrecido por el momento más detalles sobre la operación.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta US$5 millones por información que condujera a la captura de Guerrero Flores.

El "Niño Guerrero" fue acusado en diciembre por un tribunal federal de Nueva York de conspiración para cometer extorsión y otros delitos, entre ellos apoyo a actividades terroristas, según informaron las autoridades en ese momento.

El fiscal federal Jay Clayton afirmó entonces que la organización era responsable de numerosos actos de violencia, extorsión y narcotráfico en América del Norte, América del Sur y Europa.

El Tren de Aragua está designado por Estados Unidos como una organización terrorista.

BBC

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FUENTE: BBC