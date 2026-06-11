Cuál es la isla que mantiene en pie a Irán y que Trump amenaza con capturar

Concentra cerca del 90% de las exportaciones petroleras de Irán y es considerada una pieza clave en la región. Trump advirtió que tomará la isla.

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, el presidente Donald Trump anunció este jueves que habrán más ataques contra Irán "con mucha fuerza" por la noche. No obstante, también advirtió que las fuerzas estadounidenses tomarán la isla de Kharg como próximo paso a seguir, con el objetivo de tomar el control de las infraestructuras petroleras iraníes.

De acuerdo con la agencia de noticias Mehr, Estados Unidos atacó blancos militares de la isla el pasado 7 de abril previo al alto el fuego acordado al día siguiente.

isla de kharg La isla de Kharg es un punto estratégico en la región, por lo que Donald Trump amenazó con su captura. X Cuál es la importancia de la isla de Kharg La isla de Kharg, ubicada frente a la costa sur de Irán en el Golfo Pérsico, se convirtió en uno de los puntos más estratégicos de Medio Oriente. Aunque tiene apenas 22 kilómetros cuadrados, concentra cerca del 90% de las exportaciones petroleras iraníes y es la principal puerta de salida del crudo que abastece a mercados internacionales como China.

Su importancia radica en que cuenta con aguas profundas aptas para el atraque de superpetroleros, una ventaja geográfica que la transformó en el corazón del sistema energético iraní. Desde allí se exportan más de tres millones de barriles diarios de petróleo, convirtiéndola en una pieza clave para el financiamiento del régimen de Teherán.

Irán ya no venderá petróleo a Francia y Reino Unido. Foto: efe Irán ya no venderá petróleo a Francia y Reino Unido. Foto: efe Por ese motivo, Kharg aparece cada vez más en el radar de Estados Unidos e Israel. Algunos sectores consideran que un ataque contra sus instalaciones podría afectar severamente la capacidad económica de Irán. Incluso, el exprimer ministro israelí Yair Lapid abogó por la destrucción de la infraestructura con el objetivo de debilitar al régimen iraní.