Conflicto en puerta: el ataque que piensa hacer Donald Trump contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció más ataques contra Irán y aseguró que su país hará algo "en un futuro no muy lejano".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves próximos ataques contra Irán, en plena escalada de las tensiones en Oriente Próximo, avanzando además que el Ejército estadounidense tomará la isla de Jark "en un futuro no muy lejano" para controlar sus infraestructuras petroleras.

"Estados Unidos va a golpear a Irán, (cuya Armada, Fuerza Aérea, radares, sistemas antiaéreos y todas sus demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desparecido), con mucha fuerza esta noche", ha afirmado el dirigente estadounidense en un mensaje en su red social.

Trump ha ido más allá en este comentario y ha puesto el foco en la estratégica isla de Jark, insistiendo que Estados Unidos "en algún momento de un futuro no muy lejano, tomará la isla y otros puntos de infraestructura petrolera".

donald trump presidente de estados unidos 15 Donald Trump quiere controlar el petróleo de Irán. NA Donald Trump: Irán será como Venezuela "Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma muy similar a como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de maravilla tanto para Venezuela como para Estados Unidos", ha subrayado.

Estas nuevas amenazas del jefe de la Casa Blanca llegan cuando, por segundo día consecutivo, Washington y Teherán han intercambiado ataques, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo.