Irán desafía a Estados Unidos y cierra el estrecho de Ormuz: el petróleo sube

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército de Irán , anunció el "cierre" del estrecho de Ormuz "a todo tipo de embarcaciones", buques de petróleo y mercantes inclusive, poco después de que el Ejército de Estados Unidos haya lanzado, por segunda noche consecutiva, una oleada de ataques contra distintos puntos de la República Islámica.

"Ante el inicio de los ataques del Ejército agresor de ese país -- Estados Unidos -- contra algunas regiones del sur de la provincia de Hormozgan, a partir de este momento, debido a la inseguridad en la región, se declara el estrecho de Ormuz cerrado al tráfico de cualquier tipo de embarcación , incluidos los petroleros y los buques mercantes, y se verá afectado cualquier tipo de tráfico", ha anunciado el cuartel en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

A renglón seguido, el mismo mando del Ejército de Irán ha advertido de que "cualquier barco" que "intente atravesar" el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán "será objeto de ataques", al tiempo que ha avanzado que las Fuerzas Armadas iraníes "darán una respuesta contundente y decisiva" a "cualquier agresión y maldad del Ejército estadounidense, agresor y terrorista, en la región".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní, que ha precisado que el "cierre" se mantendrá "hasta nuevo aviso", ha justificado esta decisión alegando "repetidas violaciones" del alto el fuego pactado entre Washington y Teherán el pasado mes de abril, por parte de Estados Unidos .

"Advertimos de que ningún buque debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán", ha apuntado la fuerza castrense subrayando que "acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una forma de colaboración con el enemigo".

Con todo, tras conocerse las declaraciones de las fuerzas iraníes, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desmentido el referido cierre asegurando que "esta noche siguen entrando y saliendo buques mercantes por el estrecho de Ormuz".

Ha sido en la noche de este miércoles cuando el Ejército estadounidense ha informado de nuevos ataques "en legítima defensa" contra distintos objetivos en Irán, a modo de respuesta a los bombardeos perpetrados durante la madrugada por las fuerzas iraníes contra bases e intereses estadounidenses sitos en Bahréin, Jordania y Kuwait.

No obstante, el Ejército de Estados Unidos ha dado por concluida la última oleada de ataques "en legítima defensa" lanzados en la madrugada de este jueves contra "múltiples objetivos" en Irán, acciones que, según medios iraníes, dejan al menos dos personas heridas en el sur del país.

El precio del petróleo sube

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. Los bloqueos y cierres que ha sufrido esta ruta marítima desde que se inició la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán han impulsado al alza los precios del petróleo y el gas en los últimos meses.

A poco menos de una hora de que arranquen las Bolsas europeas, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 0,6%, hasta los 93,7 dólares por barril, mientras que el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía cerca del 0,9%, hasta rozar los 91 dólares.

Con la vista puesta en Oriente Próximo pero también en la reunión que celebrará este jueves el Banco Central Europeo (BCE), en la que se da por descontada una subida de los tipos de interés, los futuros de las Bolsas europeas apuntan a aperturas negativas este jueves, inferiores al medio punto. Dpa