Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto el fuego y respondió con misiles

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) aseguró este miércoles que ata c ó a un buque de Estados Unidos en respuesta a ataques previa del país norteamericano contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz , en una nueva ronda ofensiva que ambas partes se acusan de iniciar.

"Anoche, el Ejército estadounidense agresor atacó un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz con un proyectil aéreo, dañando la sala de máquinas. En respuesta (...), el buque Panaya, perteneciente al enemigo sionista estadounidense, fue atacado con misiles navales", señaló la IRGC en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite.

El Comando Central estadounidense (Centcom) informó por su parte el martes de que disparó un misil contra la sala de máquinas de un buque cisterna, sin carga y con bandera de Botsuana, que navegaba en dirección a la isla de Kharg, el principal puerto petrolero de Irán, en el marco del bloqueo marítimo vigente, después de que la embarcación ignorara "repetidas advertencias".

La Guardia Revolucionaria iraní también denunció un ataque estadounidense contra una de sus torres de comunicaciones, situada en la isla de Qeshm, en una ofensiva confirmada por el Centcom.

El mando militar estadounidense dijo que atacó esta estación de control terrestre militar después de que Irán lanzara misiles balísticos hacia países vecinos, entre ellos Kuwait y Baréin, sin que ninguno alcanzara sus objetivos.

donald trump Donald Trump se muestra implacable con Irán. Foto Efe EFE

Las charlas aún no se detienen

La IRGC, por su parte, afirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra una base aérea y helicópteros estadounidenses "ubicados en un país de la región", así como contra el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos, ubicado en Baréin, en respuesta al ataque contra la torre de comunicaciones de Qeshm.

El Centcom aseguró en X que ni la base aérea ni el cuartel general de su Quinta Flota fueron alcanzados.

Los nuevos ataques se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negara en redes sociales que las negociaciones con Irán estuvieran suspendidas, como habían afirmado medios iraníes. Efe