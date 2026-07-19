Irán aseguró que dos buques sufrieron un incidente en el estrecho de Ormuz y lanzó una fuerte advertencia

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este domingo que dos buques sufrieron un incidente cuando intentaban atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta que Teherán considera "insegura". El episodio ocurre en un contexto de creciente confrontación militar con Estados Unidos y de una disputa por el control de uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta.

Según un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el cuerpo militar iraní sostuvo que cuatro embarcaciones navegaron por una vía no autorizada y desobedecieron las instrucciones emitidas por las autoridades encargadas del control del estrecho.

"Cuatro buques infractores, con la connivencia y el apoyo de los terroristas estadounidenses, apagaron sus sistemas de navegación e ignoraron las advertencias de la base de control del estrecho de Ormuz de la Armada de la Guardia Revolucionaria", afirmó el cuerpo militar de élite iraní.

De acuerdo con la versión oficial iraní, las cuatro embarcaciones intentaban abandonar el estrecho utilizando una ruta que Teherán no reconoce como segura. Como consecuencia, dos de los buques sufrieron un incidente y quedaron detenidos, mientras que los otros dos desistieron de continuar por ese trayecto.

Las autoridades iraníes no precisaron la naturaleza del accidente ni ofrecieron detalles sobre el estado de las embarcaciones o de sus tripulaciones. Sin embargo, remarcaron que mantienen el "control total" del estrecho de Ormuz y sostuvieron que la única vía segura para cruzarlo es la establecida por Irán.

"Ni una sola gota de petróleo, gas o fertilizante químico atravesará el estrecho de Ormuz sin coordinación y autorización", aseguró la Guardia Revolucionaria, que además advirtió que cualquier embarcación que siga las recomendaciones de Estados Unidos para utilizar rutas alternativas "sufrirán, sin duda, incidentes".

La disputa entre Irán y Estados Unidos

El nuevo episodio se produce en medio de una escalada militar entre Irán y Estados Unidos que se intensificó durante la última semana. El conflicto incluyó ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní y posteriores represalias de Teherán contra objetivos vinculados a Washington en distintos países de Oriente Medio.

En ese escenario, Irán insiste en ejercer el control sobre el estrecho de Ormuz y exige que todos los buques comerciales utilicen las rutas autorizadas por sus autoridades. Estados Unidos y varios países de la región, en cambio, rechazan esa pretensión y respaldan corredores alternativos para garantizar la libre navegación.

Por qué el estrecho de Ormuz es clave

A comienzos de julio, Omán habilitó una segunda ruta marítima con apoyo de Estados Unidos para reducir la dependencia del paso controlado por Irán. Teherán respondió con acciones contra embarcaciones comerciales que intentaban utilizar ese nuevo corredor.

La tensión aumentó aún más cuando Washington reimpuso el martes el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en Ormuz, apenas dos días después de que Teherán anunciara un nuevo cierre del estrecho. Antes del inicio de la guerra, por esa vía circulaba aproximadamente el 20 % del petróleo comercializado en el mundo, lo que convierte cualquier alteración del tránsito en un factor de fuerte impacto para los mercados energéticos y el comercio internacional.