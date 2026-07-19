Estados Unidos envía más aviones a Oriente Medio para su ofensiva contra Irán

Estados Unidos amplía su presencia militar en Oriente Medio con el envío de cazas F-16 y F-35, intensificando la tensión con Irán.

Tres aviones de Estados Unidos, cazas como los de la imagen, fueron derribados por Kuwait. Foto US Air Force

Estados Unidos envía más aviones de combate a Oriente Medio, lo que sugiere que la administración del presidente Donald Trump podría estar preparándose para intensificar los ataques contra Irán, según informó The New York Times.

El medio, que contactó con funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, señala que Estados Unidos está enviando a la región cazas F-16 de la Fuerza Aérea procedentes de Alemania y aviones furtivos F-35 desde el Reino Unido.

También están en camino aviones adicionales de reabastecimiento en vuelo.

Tensión en Medio Oriente: Ataques y Envíos Militares La orden de enviar estas aeronaves adicionales a la región se emitió antes de que un ataque iraní ocurrido el viernes en Jordania causara la muerte de dos soldados del Ejército estadounidense y dejara a un tercero desaparecido. EFE

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