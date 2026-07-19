Jordania desmintió a Estados Unidos tras un alerta por una supuesta amenaza

La Embajada de Estados Unidos en Amán aseguró este domingo que las autoridades jordanas evacuaron el aeropuerto internacional y el puerto marítimo de Áqaba debido a una " amenaza específica y creíble". Sin embargo, poco después el Gobierno de Jordania desmintió esa versión y afirmó que ambas instalaciones continúan operando con total normalidad.

La misión diplomática estadounidense difundió un breve aviso de seguridad en su cuenta oficial de X, donde indicó que la evacuación había sido ordenada por las autoridades locales y recomendó a los ciudadanos estadounidenses no trasladarse al aeropuerto ni al puerto hasta nuevo aviso.

"Debido a una amenaza específica y creíble, las autoridades jordanas evacuaron el aeropuerto internacional y el puerto marítimo de Áqaba", señaló la Embajada de Estados Unidos, que además instó a los ciudadanos estadounidenses a seguir "todas las directivas de seguridad de las autoridades jordanas".

La respuesta del Gobierno jordano llegó poco después y contradijo directamente el comunicado estadounidense. El ministro de Comunicaciones y portavoz oficial, Mohamed Momani, afirmó que tanto el aeropuerto internacional Rey Husein como el puerto marítimo de Áqaba "operan con normalidad".

El funcionario explicó que las autoridades competentes "abordan cualquier riesgo potencial de acuerdo con los procedimientos preestablecidos, que incluyen la activación inmediata de las sirenas", y remarcó que "las autoridades jordanas competentes no han registrado ninguna amenaza potencial en las últimas horas".

Además, fuentes oficiales citadas por la televisión pública Al Mamlaka calificaron como falsas las informaciones sobre una supuesta evacuación o cierre de ambas instalaciones.

El puerto de Áqaba también desmintió la versión estadounidense

El director general de la Compañía de Gestión y Operación de Puertos de Áqaba, Mahmud Khleifat, ratificó la postura del Gobierno y aseguró a Al Mamlaka que "no hay ninguna suspensión de las operaciones de manipulación en el puerto".

Khleifat explicó que las actividades portuarias se desarrollan con normalidad y que no existe ninguna evacuación ni interrupción de los trabajos. De esta manera, las autoridades jordanas rechazaron la información difundida previamente por la Embajada de Estados Unidos, que había advertido sobre una "amenaza específica y creíble" sin precisar su origen.

La contradicción entre ambos gobiernos se produce en un contexto de fuerte tensión en Oriente Medio, donde las alertas de seguridad y las medidas preventivas se han intensificado en distintos países ante el deterioro del escenario regional.