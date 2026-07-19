El mito del dinero invisible: por qué las criptomonedas dejan más rastros de lo que se cree

La caída de AudiA6 en junio de 2026 instaló una idea que reaparece cada pocos meses, es decir, la creencia de que las criptomonedas son el instrumento perfecto para ocultar dinero. La realidad es bastante más interesante.

Europol coordinó con agencias de más de diez países el desmantelamiento de esa red, un servicio profesional de lavado que operó entre 2022 y 2025. Entre tanto, el departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra dos administradores arrestados en Georgia. Como resultado, los investigadores identificaron 10.333 bitcoins depositados en sus cuentas, valuados en más de $389 millones de dólares al momento de las transacciones. El servicio cobraba una comisión del 5% por borrar el origen de los fondos. El lavado de dinero ya no es un arte artesanal, sino una industria con tarifa publicada.

Durante décadas el lavado tuvo una lógica sencilla. El criminal obtenía dinero en efectivo, luego lo introducía en el sistema financiero. Así, restaurantes, casinos, inmobiliarias, comercios y cuentas bancarias servían para disimular el origen de los fondos. El problema era físico porque había que mover billetes.

Las criptomonedas cambiaron esa ecuación porque transformaron la naturaleza de la tarea. El desafío dejó de ser el transporte de dinero y pasó a ser cómo ocultar una historia.

Toda transacción en Bitcoin queda registrada para siempre. Lo mismo ocurre en Ethereum y en la mayoría de las grandes cadenas de bloques públicas. Lo que aparece no son nombres sino direcciones, por lo tanto a primera vista parece anonimato. En realidad es pseudoanonimato, ya que cada movimiento deja una huella permanente.

Esa es la contradicción central del crimen financiero moderno. Nunca fue tan fácil mover dinero a través del mundo, sin embargo se complica difícil borrar los rastros.

Los sistemas de lavado intentan resolver ese problema.

El método más simple consiste en multiplicar la complejidad. Si una transferencia directa deja una línea recta, el objetivo es convertir esa línea en una maraña de caminos. Los fondos pasan por múltiples direcciones, distintas cadenas de bloques, intercambios de activos y capas sucesivas de intermediarios. Cada movimiento agrega ruido, así aumenta el costo de la investigación.

AudiA6 ofrecía eso, y sus operadores abrieron miles de cuentas fraudulentas en casas de cambio digitales usando identidades robadas o compradas. Los investigadores recuperaron más de 6.000 registros de verificación de identidad vinculados a cuentas mula, muchas reclutadas por intermediarios de habla rusa. Entre tanto, sus avisos prometían criptomonedas limpias con puntajes bajos de riesgo, diseñados para evadir los congelamientos automáticos de las plataformas. Así, el cliente entregaba dineros sucios y recibía fondos presentables en cuestión de horas.

La eficacia de estos sistemas depende de un factor incómodo. La mayoría de las investigaciones no fracasan por falta de información sino por exceso de información. Los analistas deben reconstruir millones de movimientos. Una organización criminal apuesta a volverse demasiado costosa de perseguir.

El caso AudiA6 demuestra que esa jugada envejeció mal

La red parecía protegida por su propia maraña, sin embargo los investigadores la atravesaron con análisis de cadena de bloques. Lograron determinar que unos 393 bitcoins, valuados en cerca de $19 millones de dólares, llegaron desde mercados clandestinos, organizaciones de extorsión informática y otros grupos criminales. Europol vinculó la plataforma con más de 15 investigaciones internacionales. La sorpresa fue que el costo de perseguir bajó más rápido que el costo de ocultar.

Las grandes empresas de análisis de cadenas de bloques construyeron una industria multimillonaria sobre esa asimetría. Utilizan grafos gigantescos que relacionan billeteras, contratos inteligentes, casas de cambio y movimientos históricos. Lo que para un observador parece una colección caótica de direcciones suele revelar patrones claros cuando se analiza a gran escala.

Un error frecuente consiste en imaginar la cadena de bloques como una niebla donde todo desaparece, pero en realidad se parece más a una ciudad iluminada. Es como si cada automóvil dejara un registro permanente de todas las calles por las que circuló. El problema es que hay cientos de millones de vehículos moviéndose al mismo tiempo.

Aquí aparece la IA. Para quienes ocultan fondos, la IA automatiza la fragmentación de transferencias, el monitoreo de riesgos y la adaptación operativa. Esta analiza enormes cantidades de información pública para detectar qué rutas financieras reciben menos atención. AudiA6 ya vendía una versión primitiva de ese servicio cuando ofrecía fondos con puntajes de riesgo calibrados para pasar inadvertidos. La próxima generación de lavadores hará eso mismo con sistemas automáticos que aprenden de cada congelamiento.

Pero la ventaja probablemente favorezca más a quienes investigan, porque la IA resulta especialmente eficaz para detectar anomalías dentro de volúmenes gigantescos de datos. Identifica relaciones entre billeteras aparentemente desconectadas cuando reconoce patrones repetitivos y estructuras organizativas para reconstruir cadenas financieras imposibles de seguir manualmente. Los 10.333 bitcoins de AudiA6 no aparecieron por una confesión sino porque alguien supo leer el registro.

En cierto sentido la cadena de bloques y la IA parecen diseñadas una para la otra. La primera genera cantidades inmensas de datos estructurados y la segunda está especialmente capacitada para encontrar patrones dentro de ellos.

Por eso el futuro del lavado de dinero no depende tanto de ocultar movimientos individuales sino de librar una carrera tecnológica permanente. Cada nueva herramienta de ocultamiento genera nuevas oportunidades de detección. Así, cada avance defensivo impulsa nuevas técnicas ofensivas.

Lo que cambia no es la existencia del lavado de dinero, esto es parte del sistema financiero desde hace siglos, sino el campo de batalla.

Durante gran parte de la historia el dinero ilegal desaparecía detrás de paredes, cajas fuertes y empresas pantalla. En el mundo de las criptomonedas ocurre algo extraño, porque los fondos se mueven a plena vista y todo queda registrado y almacenado. Por lo tanto, todo permanece accesible.

La pregunta ya no es dónde está la información, sino quién tiene la capacidad de entenderla primero.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.