La emergencia se agrava en Chile: La Serena reporta familias desaparecidas e incomunicadas

La situación provocada por las intensas lluvias se volvió crítica en el norte de Chile . La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, solicitó al Gobierno que decrete zona de catástrofe en la Región de Coquimbo, ante la existencia de personas desaparecidas y numerosas familias que permanecen aisladas.

Según la información entregada por la funcionaria, al menos 11 personas estaban desaparecidas y se había perdido la comunicación con habitantes de Almirante Latorre, Chacay Alto y El Hinojal. La emergencia también dejó caminos interrumpidos y sectores a los que los equipos de rescate todavía no podían ingresar.

"Pasó de la emergencia a la catástrofe. Es una situación grave la que hoy día está viviendo la comuna de La Serena", afirmó Norambuena, quien reclamó el despliegue de las Fuerzas Armadas y medios aéreos para llegar hasta las localidades más comprometidas.

Uno de los puntos más afectados es El Hinojal, en dirección a la Ruta 41. El aumento del caudal y el desborde de cursos de agua alcanzaron varias viviendas, por lo que algunas personas debieron subir a los techos mientras esperaban ser evacuadas.

Las lluvias en Chile dejaron rutas cortadas, viviendas inundadas y personas aisladas en distintos sectores de la Región de Coquimbo.

La alcaldesa explicó que la Ruta 41 estaba cortada y que en Islón se activaron quebradas que llevaban años sin registrar movimientos de esa magnitud. El agua provocó deslizamientos de tierra, daños en estructuras de contención y el aislamiento de distintas comunidades.

Las cifras informadas durante la madrugada fueron variando a medida que avanzaban los relevamientos. La jefa comunal habló inicialmente de 120 familias aisladas y luego precisó que unas 135 personas permanecían incomunicadas, aunque en buen estado, en sectores como Lambert, Chacay, Islón, Quebrada Lambert y Quebrada La Cachina. Además, cerca de 90 personas fueron trasladadas a albergues.

La emergencia en esta zona de Chile también alcanzó a una unidad de Bomberos que participaba de las tareas de rescate. El carro quedó atrapado e inundado después de que el agua desbordara un río y un canal en El Hinojal. La situación de uno de los voluntarios todavía no había sido confirmada oficialmente al momento del reporte.

La alcaldesa de La Serena pidió ayuda del Ejército

Norambuena sostuvo que el municipio utilizó todos los recursos disponibles, entre ellos motoniveladoras, motobombas y camiones aljibe. Sin embargo, advirtió que la gravedad del temporal superó la capacidad de respuesta local y que ahora la prioridad es rescatar a quienes se encuentran en riesgo.

“Aquí necesitamos el Ejército, necesitamos las fuerzas especiales para poder rescatar a estas personas. Hay personas con riesgo vital”, señaló la alcaldesa. También cuestionó la planificación realizada frente al sistema frontal, ya que las fuertes precipitaciones habían sido anticipadas.

Por ese motivo, pidió que el Ejecutivo declare zona de catástrofe en la Región de Coquimbo. La medida permitiría reforzar la conducción de la emergencia y acelerar el envío de personal, vehículos y recursos hacia los municipios afectados.

Mientras continúan las lluvias en Chile, las autoridades solicitaron evitar cualquier desplazamiento innecesario. La recomendación para las personas que se encuentren aisladas, pero en lugares seguros, es permanecer allí hasta que bajen las precipitaciones y puedan realizarse los operativos de evacuación.