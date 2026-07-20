A esta hora, ¿qué pasa con el feriado nacional que anunció Javier Milei para recibir a la Selección argentina?

La llegada parcial de la Selección y la decisión de no realizar un acto multitudinario mantienen abierta la incógnita sobre el eventual feriado nacional.

La posibilidad de que el Gobierno nacional decrete un feriado por la llegada de la Selección argentina quedó envuelta en la incertidumbre luego de que se conociera que el plantel regresará al país de manera parcial y sin Lionel Messi, quien permaneció en Estados Unidos junto a Rodrigo De Paul.

La delegación aterrizará este lunes alrededor de las 19 en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Nueva York. Sin embargo, varios futbolistas no viajarán a Buenos Aires, ya que partirán directamente hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus vacaciones.

En este contexto, cada vez pierde más fuerza la posibilidad de un recibimiento multitudinario. Incluso, desde el entorno de la Selección confirmaron que no habrá una visita a la Casa Rosada, uno de los escenarios que se había mencionado en las últimas horas.

La expectativa por un eventual feriado surgió luego de un mensaje del presidente Javier Milei, quien había anticipado que la jornada sería declarada no laborable si los jugadores y el cuerpo técnico decidían realizar un festejo con los hinchas. Sin embargo, tras la derrota en la final frente a España y con buena parte del plantel tomando distintos rumbos, ese escenario aparece hoy mucho más lejano.

La propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que algunos integrantes del plantel partirán desde Estados Unidos hacia otros destinos para sumarse a sus clubes o iniciar su período de descanso, por lo que solo una parte de la delegación regresará a la Argentina.