Tras el Mundial, el Gobierno retoma las reuniones políticas y el miércoles habrá un anuncio de Luis Caputo

Tras la fallida recepción a la Selección argentina por el Mundial , el Gobierno busca recuperar la iniciativa política esta semana. Debe afrontar un receso invernal del Congreso, pero busca afinar los proyectos que actualmente están adormecidos en ambas cámaras. A su vez, se prevén anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo .

De acuerdo con fuentes oficiales, la primera acción de los libertarios será este martes, a las 11, la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier , quien viene de tener una nueva contradicción. Había dicho que el Ejecutivo no pensaba en asueto para celebrar la performance de la Scaloneta y Javier Milei decretó feriado si es que los jugadores querían formar parte de una fiesta con los argentinos.

En tanto, a las 11 se reunirá la mesa política, que encabezará Karina Milei y Diego Santilli , con la finalidad de retomar las gestiones para avanzar con la reforma electoral, que incluye la suspensión de las elecciones PASO.

A su vez, será una oportunidad para dar vuelta la hoja y recuperar alianzas, tras la caída de la última sesión en el Senado donde el oficialismo no pudo tratar el megaproyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Los libertarios tienen a la vista una sesión para el 6 de agosto. Existe un receso legislativo por lo que se enfocarán en otros temas, como el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley Hojarasca, el proyecto sobre falsas denuncias y los cambios al régimen de Zonas Frías.

Los funcionarios tendrán hasta el 31 de agosto para presentar sus declaraciones juradas.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará el miércoles una conferencia de prensa para la presentación de las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal. El titular del Palacio de Hacienda busca impulsar la formalización de ahorros y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

El proyecto apunta a modificar la legislación vigente para promover la incorporación al circuito formal de la economía de dólares que hoy permanecen fuera del sistema.

En paralelo, los tributaristas también analizarán el cronograma de vencimientos de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias para personas humanas, cuyos primeros plazos comenzarán a regir hacia fines de julio.

Este mismo día en Casa Rosada, se procederá a la firma del convenio para el traspaso de obras viales de la Nación a la Provincia de Santa Fe. Participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

En tanto, el viernes por la noche Milei viajará a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal. Está prevista la participación de Flávio Bolsonaro, quien le competirá a la presidencia a Lula da Silva.

Finalmente, el mandatario prevé dar un discurso el Domingo en la Exposición Rural de Palermo, donde podría realizar anuncios vinculadas a la baja de retenciones a algunos sectores del campo.