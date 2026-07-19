"Los reyes de todos los tiempos", "campeones del mundo" y "Argentina desorientada": la reacción de la prensa española

La consagración de España como campeona del mundo recibió elogios de la prensa de ese país, que resaltó el dominio del equipo y calificó a Argentina como un conjunto desorientado.

La consagración de España como campeona del mundo tuvo un fuerte respaldo de la prensa de ese país, que coincidió en destacar el rendimiento de La Roja en la final. Los principales medios españoles elogiaron el dominio ejercido por el equipo y remarcaron que fue ampliamente superior a Argentina, al punto de considerar que el resultado reflejó lo ocurrido en el desarrollo del partido. El diario El País llevó la conquista a su portada y señaló que "La Roja se coronó campeona del mundo por segunda vez en la historia" gracias a "un gol oportuno de Ferrán Torres en la prórroga".

Los reyes de todos los tiempos: España campeona del mundo En su análisis, El País sostuvo que España encontró el premio después de una actuación convincente y calificó a Argentina como un equipo "desorientado" durante prácticamente todo el encuentro. Por su parte, Marca eligió un título cargado de épica: "Los reyes de todos los tiempos".

En la crónica, el periódico deportivo afirmó que España fue ampliamente superior al campeón defensor, resaltó el control del juego de principio a fin y sostuvo que el conjunto español impuso condiciones frente a una selección argentina que nunca logró encontrar respuestas. En la misma línea, El Mundo también dedicó elogios a la selección española.

Campeones del mundo y el ciclo de Lionel Messi El matutino destacó la entrega, la intensidad y el fútbol desplegado por el equipo durante toda la final, al tiempo que en otra de sus crónicas afirmó que España "puso fin al ciclo de Lionel Messi", en referencia al cierre de una era marcada por los éxitos del capitán argentino en los grandes torneos internacionales. A su vez, AS abrió su cobertura con el título "Como la primera vez", en alusión a la conquista obtenida en el Mundial de 2010.