La supercomputadora que predijo el campeón del Mundial 2026, pero falló en las dos semifinales

La llamada " supercomputadora " de Opta volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas silenciosos del Mundial 2026 . A lo largo del torneo, el modelo estadístico realizó 25.000 simulaciones en cada actualización para calcular probabilidades de clasificación y de título, logrando un rendimiento muy sólido en las primeras instancias y vaticinando al campeón del mundo.

No obstante, aunque el Opta Supercomputer acertó a los cuatro equipos que terminaron alcanzando las semifinales, no logró anticipar quiénes avanzarían a la definición. El modelo proyectaba una final entre Francia e Inglaterra , pero los clasificados terminaron siendo España y Argentina , que luego disputaron el partido decisivo del certamen este domingo.

El algoritmo de Opta basa sus proyecciones en ratings de los equipos, rendimiento reciente, estadísticas avanzadas y probabilidades de cada encuentro. En cada actualización ejecuta 25.000 simulaciones para estimar el desarrollo completo del campeonato.

Su desempeño fue especialmente sólido durante las primeras fases del Mundial. En los dieciseisavos acertó la enorme mayoría de los favoritos, en una instancia en la que prácticamente no hubo grandes sorpresas.

El buen rendimiento se mantuvo en los octavos de final. A pesar de algunos cruces parejos, la mayoría de los equipos que aparecían como favoritos según el modelo terminaron avanzando, reforzando la imagen de una herramienta con alta capacidad predictiva.

Uno de sus mayores aciertos llegó en los cuartos de final. Allí, la supercomputadora señalaba como principales candidatos a Francia, España, Inglaterra y Argentina, y justamente esos cuatro seleccionados fueron los que consiguieron el boleto a las semifinales.

El gran error llegó en las semifinales

Después de los cuartos, el modelo volvió a ejecutar otras 25.000 simulaciones y entregó sus probabilidades para definir a los finalistas.

En el duelo entre Francia y España, el sistema otorgaba un 57,7% de posibilidades de clasificación a los franceses frente al 42,3% para los españoles. Finalmente ocurrió lo contrario: España ganó el partido y avanzó a la final.

La otra semifinal aparecía prácticamente equilibrada. Inglaterra tenía un 50,9% de probabilidades contra un 49,1% de Argentina. Sin embargo, el seleccionado argentino terminó imponiéndose y también consiguió el pase al partido decisivo.

De esa manera, la supercomputadora falló en los dos pronósticos más importantes que había realizado hasta ese momento. Si bien ambos cruces eran muy parejos según el propio modelo, ninguno de los finalistas coincidió con la proyección estadística.

También erró el campeón proyectado

Las equivocaciones no terminaron allí. Tras conocerse a los cuatro semifinalistas, Opta también actualizó sus probabilidades para levantar el trofeo.

El favorito seguía siendo Francia con un 34%, seguido por España (23,4%), Inglaterra (21,9%) y Argentina (20,6%), que aparecía como el seleccionado con menos chances entre los cuatro mejores del torneo.

Una vez confirmada la final, el modelo modificó sus proyecciones y pasó a favorecer a España. Le otorgó un 45% de posibilidades de ganar en los 90 minutos, mientras que Argentina tenía un 26%, quedando el porcentaje restante para un empate y una eventual definición en tiempo suplementario o penales.

Finalmente, España se quedó con el título y el pronóstico sobre el campeón terminó coincidiendo con la última actualización del modelo.

Sin embargo, el balance dejó un dato llamativo: el Opta Supercomputer mostró una gran capacidad para identificar a los equipos más fuertes durante casi todo el Mundial 2026, acertando la evolución general del torneo y a los cuatro semifinalistas, pero perdió precisión justamente en el momento más decisivo al no anticipar que España eliminaría a Francia ni que Argentina dejaría en el camino a Inglaterra para disputar la final.