Video y provocación: la reacción viral de un jugador brasileño en el gol de España a Argentina en la final del Mundial

El delantero de Brasil fue grabado festejando alocadamente el tanto que le dio el título a España y desató una catarata de comentarios en redes.

La derrota de la Selección argentina en la final fue motivo de festejos en gran parte del mundo. Mientras el equipo de Lionel Scaloni intentaba digerir el duro golpe tras caer 1-0 ante España, desde Brasil apareció un protagonista inesperado que aprovechó la ocasión para avivar la histórica rivalidad: Richarlison.

El delantero del Tottenham, compañero de Cuti Romero y ahora también de Marco Senesi, tuvo una reacción explosiva en el gol que le dio el título a la Roja. El video fue publicado por su esposa, la actriz Amanda Araujo, y generó una ola de comentarios de ambos lados de la frontera.

Apenas la pelota terminó en el fondo del arco argentino, Richarlison salió disparado, se tiró al piso y luego dio un salto frente al televisor para celebrar con todo. Entre risas, mientras su pareja filmaba la escena, el atacante lanzó un efusivo: "Muy bien, muchacho", en referencia a Ferrán Torres, el autor del tanto que definió la final en el minuto 106 del alargue.

Video: la reacción de Richarlison en el gol de Ferrán Torres a Argentina El alocado festejo de Richarlison en el gol de España a Argentina. La secuencia encendió un intenso debate en las redes sociales. Muchos hinchas brasileños festejaron la reacción del ex Everton, mientras que miles de argentinos cuestionaron la actitud del delantero, quien mantiene desde hace años una fuerte pica futbolística con la Albiceleste.