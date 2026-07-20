Mundial 2030, en "casa" y con 64 selecciones: el explosivo posteo de Alejandro Domínguez

A cuatro años del inicio del Mundial 2030 , la Conmebol volvió a instalar el debate sobre el formato que tendrá la histórica Copa del Mundo del Centenario. Alejandro Domínguez , presidente de la confederación sudamericana, publicó un video en sus redes sociales en el que celebró que el torneo "se juega en casa" e insistió con la idea de ampliar el certamen a 64 selecciones.

"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay", escribió el dirigente al compartir un repaso por algunos de los momentos más emblemáticos de las selecciones sudamericanas en la historia de la Copa del Mundo.

El mandatario también reafirmó una propuesta que impulsa desde hace meses y que volvió a ganar fuerza tras las recientes declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino . "Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", expresó Domínguez .

El Mundial 2030 tendrá un formato inédito. Como homenaje al centenario del primer torneo, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales, mientras que el resto de la competencia se desarrollará en España, Portugal y Marruecos. Será la primera Copa del Mundo organizada por seis países distribuidos en tres continentes.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f

En el esquema previsto actualmente, los tres países sudamericanos recibirán un encuentro cada uno. Sin embargo, si finalmente prospera la ampliación a 64 participantes, podrían albergar más partidos, incluso toda la actividad de un grupo, una posibilidad que reforzaría el protagonismo de la región en la celebración del centenario del torneo.

La FIFA dejó abierta la puerta al cambio de formato

Inicialmente, la FIFA proyectaba mantener para 2030 el modelo estrenado en el Mundial 2026, con 48 selecciones y 104 partidos. Sin embargo, en los últimos días Gianni Infantino admitió que existe margen para debatir una nueva expansión hasta los 64 equipos. "Cuando se organiza una Copa del Mundo es importante organizarla para el mundo entero, no solo para Europa y Sudamérica. Se le tendría que permitir a cada nación soñar con participar en la Copa del Mundo", afirmó el presidente de la FIFA.

Infantino sostuvo que el crecimiento competitivo de selecciones que tradicionalmente no participaban de los Mundiales demuestra que el fútbol se ha desarrollado en todo el planeta. "Hemos visto que la calidad de los equipos es extremadamente alta y está aumentando por todo el mundo. Si no les das a los países pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, bloquearás su incentivo de seguir mejorando", argumentó.

Infantino apoya un Mundial 2030 con 64 selecciones.

La propuesta de las 64 selecciones también simplificaría el sistema de competencia. Con 16 grupos de cuatro equipos, los dos mejores de cada zona avanzarían directamente a los dieciseisavos de final, eliminando el complejo sistema de clasificación de los mejores terceros utilizado en la edición actual.

Mientras continúa el debate sobre la cantidad definitiva de participantes, otro aspecto sigue sin resolverse: la sede de la final del Mundial 2030. España postula al estadio Santiago Bernabéu y al Camp Nou como posibles escenarios, mientras que Marruecos impulsa el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, un recinto para 115.000 espectadores que aspira a albergar el partido más importante del campeonato.