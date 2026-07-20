La edad que tendrá cada futbolista de la Selección argentina cuando se juegue el próximo Mundial

La mayor parte del plantel de la Selección argentina llegará con una edad avanzada al Mundial 2026, por lo que se espera que haya un recambio generacional.

Muchos jugadores de la Selección argentina llegarán al próximo Mundial con una edad muy avanzada.

La final perdida contra España puede haber marcado un punto de inflexión para la Selección argentina más exitosa de la historia. Es que tras 8 exitosísimos años bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni -quien podría poner un parate a su ciclo en diciembre-, deberá afrontar un importante cambio generacional de cara al Mundial 2030.

Lo que había logrado hacer de gran manera de Rusia 2018 a Qatar 2022, no sucedió desde la obtención de la tercera Copa del Mundo a este Mundial 2026, en el que solo cambiaron 9 nombres de la lista de 26 convocados. Esto generó que la nómina tenga un promedio de edad bastante avanzado para la media de los equipos, el cual aumentará exponencialmente de cara a la próxima edición.

20 de los 26 convocados del Mundial 2026 tendrán más de 30 años en 2030 La mayor parte del plantel tendrá más de 30 años en el próximo Mundial. @Argentina Es que de los 26 jugadores, 20 contarán con más de 30 años, y ¡8 de ellos con más de 35!. Por supuesto de este último subgrupo grupo ya se dan por descontados nombres como Lionel Messi y Nicolás Otamendi, que habían preanunciado que no seguirían, pero también hay otros importante referentes como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Emiliano "Dibu" Martínez, que habrá que ver como llegarán dentro de 4 años.

De los campeones de Qatar 2022, solo Enzo Fernández y Thiago Almada tendrán menos de 30 años en 2030. Se espera que para la próxima edición puedan tener más protagonismo Nico Paz y Colo Barco, los dos más jóvenes del plantel, que apenas sumaron minutos en esta oportunidad. Pero será clave que aparezcan nuevos nombres a la altura de lo que fue esta gloriosa generación que tras la final perdida, comienza a despedirse de a poco de la Selección.

La edad de cada futbolista de la Selección argentina en 2030 Más de 35 años: