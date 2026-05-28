Scaloni dio la lista: los 9 jugadores que cambió del campeón de 2022 al que irá por el bi en el Mundial 2026

Lionel Scaloni hizo 9 modificaciones en la nómina de 26 futbolista para el Mundial 2026 respecto de los que levantaron la Copa en Qatar 2022.

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026. Si bien no contó con grandes sorpresas, más allá de la inesperada ausencia de Marcos Acuña por lesión, se destaca que mantuvo a 17 futbolistas del plantel que gritó campeón en Qatar 2022 y cambió otros 9.

La del Huevo sin duda es la baja más sorpresiva de una Copa del Mundo a la otra. Por el contrario, había algunas que ya se sabían con mucha anticipación, como Ángel Di María y Franco Armani, que se retiraron de la Scaloneta tras la Copa América 2024, o la de el Papu Gómez, que no volvió a ser convocado desde la consagración hace tres años y medio.

Ángel Di María Un subcampeón del mundo y un gran elogio a Di María. Foto: EFE Ángel Di María, retirado de la Selección tras la Copa América 2024, fue la primera "baja" confirmada de Qatar 2022 al Mundial 2026. EFE

A estos nombres se suman las ausencias de Juan Foyth por lesión y las de Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Ángel Correa y Paulo Dybala, todas estas por cuestiones futbolísticas.

Por su parte, se metieron en este Mundial jugadores como Giovanni Lo Celso, que iba a ir a Qatar y fue dado de baja a última momento por lesión, o Juan Musso, que había estado en duda hasta último momento, pero se quedó afuera.