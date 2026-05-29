El Flaco López se enteró en plena entrevista de su convocatoria al Mundial 2026: así reaccionó

José Manuel “Flaco” López protagonizó una de las escenas más curiosas tras la confirmación de la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026 . El delantero de Palmeiras se enteró en plena entrevista en vivo que había sido convocado por Lionel Scaloni para disputar la Copa del Mundo.

El exdelantero de Lanús acababa de ser figura en la goleada 4-1 ante Junior de Colombia por la Copa Libertadores, partido en el que dio tres asistencias. Mientras hablaba con la prensa después del encuentro, el periodista lo felicitó por su convocatoria mundialista, aunque López respondió sorprendido: “La lista oficial no salió todavía”.

La reacción cambió por completo cuando el cronista le confirmó que la nómina ya había sido publicada oficialmente y que su nombre estaba entre los 26 elegidos. Con una sonrisa inmediata, el correntino respondió: “No la vi todavía. Gracias, me estoy enterando ahora. Estoy muy feliz”.

Además, el delantero destacó el presente que atraviesa en Palmeiras y aseguró que su rendimiento en el club brasileño fue clave para meterse en la consideración de Scaloni . “Creo que el trabajo que vengo haciendo acá fue fundamental para este llamado”, expresó después del partido.

El presente del atacante explica la apuesta del cuerpo técnico argentino. En esta temporada suma 14 goles y 10 asistencias en 35 partidos con Palmeiras y viene teniendo continuidad dentro de un equipo protagonista tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores.

José Manuel López y Junior Arias José Manuel López dio tres asistencias en la goleada de Palmeiras frente a Junior de Barranquilla. @Palmeiras

La convocatoria del “Flaco” fue una de las sorpresas de la lista definitiva, junto a otros nombres como Valentín Barco, Giovanni Lo Celso y Facundo Medina. En contrapartida, las ausencias de Marcos Acuña, Paulo Dybala y Marcos Senesi fueron de las más comentadas tras el anuncio oficial de Scaloni.