Tras concretarse la bochornosa eliminación frente a la Universidad Católica, Juan Román Riquelme tuvo una sorpresiva reacción en su palco. ¿Qué hizo?

Boca se jugaba gran parte del semestre ante la Universidad Católica. El equipo comandado por Claudio Úbeda necesita un solo resultado para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores: ganar. No obstante, y por quinta vez al hilo, el Xeneize no cumplió ante su gente y se despidió del máximo certamen continental al caer por 1-0.

Con un golazo de Motes, los Cruzados dieron el golpe en Brandsen 805, eliminaron al Xeneize y se aseguraron el primer puesto del Grupo D con 13 unidades (Cruzeiro quedó segundo). Por su parte, el cuadro de la Ribera jugará los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins y en caso de avanzar, hay una cierta probabilidad de que se puede enfrentar a River.

La eliminación frente a la Católica supuso un fuerte golpe para todo el plantel xeneize y también para Juan Román Riquelme. El presidente de Boca estuvo presente en su palco durante todo el partido, pero cuando el árbitro mostró cuántos minutos se iban a jugar en el tiempo adicionado, el mandamás tuvo una particular reacción que sorprendió a muchos.

Video: la particular reacción de Riquelme en el palco al consumarse la eliminación de Boca de la Libertadores La particular reacción de Riquelme en el palco al consumarse la eliminación de Boca de la Libertadores X @Cristoffede

El clima en el palco era de pura tensión. Riquelme dejó su ubicación apenas Wilmar Roldán marcó siete minutos de adición y fue directamente a encontrarse con Marcelo Delgado, que seguía el partido junto a Raúl Cascini y Cristian Riquelme desde otro sector. Con el cierre del encuentro cada vez más caliente, Mariano Herrón quedó como el único integrante del cuerpo dirigencial presente en su lugar, ya que Ricardo Rosica también había abandonado el palco minutos antes.