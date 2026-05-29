Con River en octavos y Boca en playoffs: todos los clasificados de la Copa Sudamericana

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 llegó a su fin y ya quedaron definidos los ocho cruces de playoffs que enfrentarán a los segundos de cada zona contra los equipos que terminaron terceros en la Copa Libertadores. En ese escenario, River Plate y Boca Juniors quedaron como protagonistas del cuadro continental.

Mientras River consiguió la clasificación directa a los octavos de final tras finalizar como líder de su grupo , Boca deberá afrontar una exigente serie de repechaje frente a O’Higgins para intentar seguir con vida en el certamen. La diferencia entre ambos grandes argentinos quedó marcada por sus recorridos internacionales durante el primer semestre.

Este viernes 29 de mayo se realizará el sorteo que definirá el cuadro completo rumbo a la final del sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. La ceremonia comenzará a las 12 en la sede ubicada en Luque, Paraguay.

El equipo xeneize enfrentará a O’Higgins en una de las llaves más atractivas de los playoffs. Boca llegó a esta instancia tras quedar tercero en su grupo de la Libertadores y ahora buscará meterse entre los 16 mejores de la Sudamericana para mantener vivo su -nuevo- objetivo continental.

playoffs sudamericana Quedaron confirmados los cruces de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana. Conmebol

River espera en octavos

River, en cambio, evitó el repechaje gracias a su sólida campaña en la fase de grupos y ya tiene asegurado un lugar en octavos de final. El conjunto argentino integra la lista de equipos clasificados junto a Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, Olimpia, Recoleta, Montevideo City Torque y Macará.

El equipo de Núñez ahora aguardará el sorteo para conocer qué lugar ocupará en la llave y quién será su próximo rival. Con varios históricos sudamericanos todavía en carrera, el cuadro promete cruces de alto voltaje desde las próximas rondas.

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Cuándo se juegan los playoffs

La primera ronda eliminatoria de la Sudamericana se disputará inmediatamente después del Mundial 2026. Los encuentros de ida serán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas se jugarán del 28 al 30 del mismo mes.

Luego llegará el turno de los octavos de final, cuyos partidos de ida se desarrollarán entre el 11 y el 13 de agosto, con las revanchas programadas para el 18 al 20 del mismo mes.

Los cuartos de final se jugarán en septiembre, las semifinales en octubre y la gran final quedó pautada para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, sede elegida por la Conmebol para definir al nuevo campeón de la Sudamericana 2026.