Wanda Nara estalló contra su ex empleada tras la acusación por la deuda en River Plate: "Me clonó la..."

El conflicto entre Wanda Nara y su ex asistente personal, Luli Oliver , acaba de sumar un capítulo explosivo. Luego de que la ex empleada hiciera público su reclamo por una deuda salarial y denunciara tener sus cuentas inhabilitadas por una falta de pago en el club River Plate , la mediática decidió romper el silencio.

A través de mensajes enviados a LAM, la conductora dio su propia versión de los hechos y no se guardó nada. Lejos de intentar calmar las aguas, Wanda desmintió categóricamente a su ex mano derecha, la trató de "chorra" y reveló los verdaderos motivos que la llevaron a terminar en la Justicia.

El primer punto que Wanda se encargó de aclarar fue el conflicto financiero que mantiene a Oliver con una cuenta bancaria inhibida por falta de pago en el club de Núñez. Según la empresaria, esa responsabilidad económica no le pertenece a ella, sino a su ex pareja.

"La deuda es de Mauro. Él pagaba eso... Mauro dejó deudas en todos lados" , sentenció Nara en los mensajes leídos al aire. Además, la conductora redobló la apuesta y responsabilizó a la propia Luli por la acumulación de esa mora, asegurando que fue negligente en su labor administrativa: "A Mauro le sumó una cuota de una actividad que no hacen más. Ni su propio trabajo hizo bien, porque ella debía darlo de baja".

Tarjetas clonadas y el múltiples robos

luli oliver Luli Oliver, ex asistenta de Wanda Nara. IG @lulioliver_

El escándalo escaló a otro nivel cuando Wanda detalló los supuestos delitos que habría cometido la joven mientras trabajaba en su casa. La acusación más grave apunta a un fraude financiero. "Esta chica me robó. Que agradezca que no la denuncié. El banco me notificó de una tarjeta mía duplicada por ella. Le robó los datos de la tarjeta con compras de muebles para su departamento nuevo. Es gravísimo", relató indignada.

Pero las irregularidades, según Wanda, no terminaban ahí. La mediática aseguró que la joven abusaba de su confianza y utilizaba sus bienes personales sin autorización. "Una noche bajé al garage y no estaba mi auto. Se le tuvo que pedir que no se lo lleve para irse de joda", expuso. Además, en un detalle que generó asombro y risas en el panel del programa, la acusó de vaciarle la despensa de su casa llevándose alimentos costosos: "Nos robó arándanos, nueces y almendras".

El reclamo por el sueldo

luli oliver 1 Las capturas de Oliver respecto a la deuda con River. Archivo MDZ

Respecto al reclamo económico de Oliver por sueldos impagos y trabajo no registrado, Wanda fue tajante y explicó el motivo por el cual el conflicto se encuentra judicializado.

"El contador le hizo la liquidación y ella pidió diez veces más, por eso estamos en juicio", aclaró la ex conductora de MasterChef, dejando en claro su postura inflexible. "Siempre ayudo y dono. Pero a esta chorra, que encima ni guardó privacidad de lo que era su trabajo, no le voy a pagar más de lo que corresponda", concluyó de manera lapidaria.