Leonardo Sbaraglia habló sin filtros sobre el debut actoral de Wanda Nara y sorprendió con su respuesta

Leonardo Sbaraglia habló sobre el desembarco de Wanda Nara en el mundo de la actuación y dejó en claro cuál es su postura frente a la posibilidad de compartir un proyecto con ella. Sus declaraciones surgieron durante la avant premiere de Amarga Navidad, la nueva película dirigida por Pedro Almodóvar.

En medio del evento, el actor también se tomó un momento para conversar con la prensa sobre el presente de la ficción y los proyectos que viene realizando, mientras atraviesa jornadas de rodaje junto a Damián Szifron.

El tema surgió luego de que en las últimas semanas comenzara a hablarse del proyecto audiovisual vertical protagonizado por Nara y Maxi López, una producción que marcará el debut cinematográfico de la empresaria y que despertó distintas opiniones dentro del ambiente artístico.

Consultado por la incorporación de la empresaria al universo actoral, el actor se mostró completamente relajado y evitó cuestionamientos. "Me parece bárbaro. ¿Quién soy para decir algo, no? Me parece bárbaro. Es gente que seguramente tiene el talento, el carisma y las posibilidades de estar ahí. Por algo están", afirmó el artista.

Leonardo Sbaraglia El actor respaldó la incorporación de la conductora al universo de la actuación. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Asimismo, le consultaron si aceptaría trabajar junto a Wanda en caso de recibir una propuesta. Entre risas, Leonardo Sbaraglia dijo: "Ese es el título, acá lo tenés". Luego respondió con seriedad: "Trabajaría con Wanda si me lo proponen, por supuesto, si la historia lo amerita, arriba".