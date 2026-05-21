La inesperada declaración de Ricardo Darín sobre Wanda Nara que sorprendió a todos: "Muero por..."

En medio de las repercusiones que generó la consagración de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro, una voz inesperada salió a respaldarla públicamente. Se trata de Ricardo Darín , quien no solo defendió su trabajo, sino que además confesó la admiración que siente por ella.

El actor habló sobre el tema durante el estreno de Hairspray y, en diálogo con Desayuno Americano , dejó clara su postura frente a las críticas que recibió la conductora tras la ceremonia organizada por APTRA.

"Wanda hizo muy bien MasterChef, yo soy team Wanda", confesó el artista, sorprendiendo con sus elogios hacia la mediática, que quedó en el centro de la polémica luego de recibir el reconocimiento.

Más adelante, Darín explicó por qué considera que Nara logró construir una carrera singular dentro del espectáculo: "Porque se inventó a sí misma y es genial. Es una genia, es muy inteligente". También hizo referencia al nivel de cuestionamientos que aparecieron tras su triunfo: "Vi que ganó el Martín Fierro, que se le tiraron a la yugular".

Wanda Nara - Portada (2) Wanda Nara ganó el premio Martín Fierro por "Mejor labor en conducción femenina" Foto: prensa Telefe.

En las últimas semanas, Wanda volvió a captar la atención mediática luego de instalarse en Montevideo para filmar ¿Querés ser mi hijo?, su primera película junto a Jean Pierre Noher y Agustín Bernasconi. Sobre este nuevo proyecto, Darín también se mostró intrigado y divertido.

"Muero por ver la película de Wanda. Soy fan de Wanda, te juro", expresó Ricardo Darín. Incluso, deslizó que podría verla desenvolviéndose tanto en el drama como en la comedia: “Puede ser buena actriz, me baso en mi estado de ánimo”.

Por último, el actor sorprendió al revelar que tiempo atrás recibió una propuesta laboral por parte de la conductora. "Me convocó una vez y yo no fui", contó Darín, aunque evitó profundizar sobre de qué proyecto se trataba o si en algún momento aceptaría trabajar junto a ella.