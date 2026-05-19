Desde Nancy Pazos hasta Yanina Latorre: la indignación por el triunfo de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro

Wanda Nara se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Premios Martín Fierro 2026 al quedarse con el galardón a "Mejor labor en conducción femenina". La empresaria y conductora fue reconocida por su trabajo MasterChef Celebrity y celebró emocionada sobre el escenario.

La categoría fue una de las más competitivas de la noche y reunió a destacadas figuras de la pantalla chica. Entre las nominadas estuvieron Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Georgina Barbarossa y Mariana Fabbiani.

El hijo de Georgina Barbarossa no estuvo feliz con la elección de la ganadora.

La elección generó polémica, dentro del espacio como también en las redes sociales. Cuando Nara ganó el premio, las cámaras enfocaron a Georgina Barbarossa y su hijo hizo un gesto negativo con el dedo. Otra de las reacciones que no pasó inadvertida fue la de Gustavo Méndez, a quien se lo pudo ver con una cara muy sorprendida.

A todo eso se sumó un video difundido por la cuenta de X de El Ejército de LAM, donde se escucha a Nancy Pazos reaccionar tras el anuncio del premio. "No, bolu..., me voy", dice la periodista en el clip visiblemente impactada por el resultado de la terna.

Esta fue la reacción de Nancy Pazos al ver que Wanda Nara ganó el Martín Fierro por "Mejor labor en conducción femenina"

La Reacción De Nancy Pazos Al Ver Que Wanda Nara Ganó Un Martín Fierro

Por otro lado, durante la alfombra roja, Yanina Latorre también se mostró muy crítica con la premiación y apuntó directamente contra la elección de Wanda como ganadora. "Wanda Nara la mejor conductora de la tele, por favor, es un papelón esto", expresó sin filtros la conductora de Sálvese Quien Pueda.