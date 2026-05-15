Qué dijo Maxi López cuando le preguntaron sobre una posible llegada Mauro Icardi a River

Ante los rumores que hablan de un interés de River por Mauro Icardi y su potencial fichaje, Maxi López dio su opinión al respecto.

Desde hace un tiempo se viene hablando de un interés de River Plate en fichar a Mauro Icardi y la posibilidad de que juegue en el fútbol argentino por primera vez en su vida, tras realizar toda su carrera en Europa. Tras el campeonado de la Superliga Turca ganado recientemente con Galatasaray, los rumores vuelven a la orden del día.

Dentro del mundo millonario hay opiniones encontradas al respecto. Y quien se pronunció sobre el tema en las últimas horas fua nada menos que Maxi López, exfutbolista surgido de La Banda y cuya vida se vio marcada por el escandaloso triángulo amoroso que involucró a ambos y a Wanda Nara.

Maxi López opinó sobre una posible llegada de Mauro Icardi a River Maxi López opinó sobre una posible llegada de Mauro Icardi a River ESPN "Justamente de ese jugador no quiero opinar tanto... Pero lo que sí te voy a decir es que quiero que a River le vaya bien, no me importa quién venga. Quiero que el club recupere el prestigio, que vuelva a ser lo que era hace algunos años atrás. Y después, venga quien venga, no me interesa", respondió este viernes al ser consultado sobre el tema en diálogo con ESPN.

"Soy hincha de River, amo a la institución porque pasé toda mi vida ahí. Entré a los 6 años, hice escuela, ayudaron a mi familia cuando no tenía nada, me acompañaron en momentos difíciles. Que venga quien quiera, pero que esté a la altura. ¡Me estoy haciendo el boludo!", remarcó entre risas.